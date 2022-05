Tag des Wanderns: Sieben neue Wege im Westallgäu

Im Westallgäu werden zum bundesweiten "Tag des Wanderns" am Samstag drei neue Wander- und vier Spazierwege eröffnet. Sie führen vorbei an Mooren, Wäldern und Seen rund um Lindenberg, Scheidegg, Oberreute und Weiler-Simmerberg. Ab dem Vormittag sind dort kostenlose und geführte Wanderungen auf den neu ausgezeichneten Strecken geplant. Die Treffpunkte dazu hat der Projektträger "Westallgäu Tourismus e.V." online aufgelistet.

Gütesiegel "Premium-Wanderwege"

Die Wanderwege erstrecken sich laut Tourismusverein auf insgesamt rund 65 Kilometer. Sie sind vom "Deutschen Wanderinstitut" als "Premium-Wanderwege" zertifiziert worden. Der Verein führt dazu eigenen Angaben nach kontinuierlich Befragungen von Wanderern durch, um Stärken und Schwächen von Wanderwegen zu erfassen. "Premium" ist den Angaben nach ein „eindrucksvolles Wandererlebnis“. Zum Beispiel durch möglichst wenige Asphaltwege und Straßen, aber mit möglichst viel Stille. Bewertet wird unter anderem auch, ob die Wege vorbei an Wäldern, Gewässern und Naturdenkmälern gehen.

Finanzielle Förderung vom Freistaat

Für das Siegel ist außerdem wichtig, ob es genügend Möglichkeiten zum Rasten gibt, wie gut die Beschilderung ist, ob es Infotafeln und Schutzhütten gibt und ob eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr besteht. Die Wander- und Spazierwege im Westallgäu sind durch das bayerische Förderprogramm "LEADER" zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft unterstützt worden.