Tag des Schwimmabzeichens: Kinder sollen schwimmen lernen

Etwa 60 Prozent der Viertklässler können momentan nicht richtig schwimmen, so eine Studie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, DLRG. Das Versäumte müsse jetzt dringend nachgeholt werden, so Michael Förster von der DLRG Bayern. Dass Kinder, aber auch manche Erwachsene, immer weniger gut schwimmen können, habe sich durch die Pandemie und auch durch den Zustrom von Migranten nochmal deutlich verstärkt, so Förster. Oft hätten Migranten in ihrer Heimat nicht die Möglichkeit gehabt, schwimmen zu lernen.

Zum Artikel: DLRG will ein Zeichen setzen

Kaum Schwimmkurse in der Pandemie

In den vergangenen zwei Jahren konnten 200.000 Kinder in Bayern keinen Schwimmunterricht besuchen, so die aktuelle Studie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Entsprechend lang sind momentan die Wartezeiten auf einen Schwimmkurs. Laut DLRG dauert es im Durchschnitt etwa 2 Jahre bis die Kleinen ihr Seepferdchen und dann ihre Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold machen können. Auch die Wasserwacht-Bayern hat derzeit lange Wartelisten für Schwimmkurse.

Wasserwacht-Bayern kritisiert Bädersterben

Die Zahl der Nichtschwimmer sei infolge des Wegfalls des Schulsports und des Schulschwimmens und der pandemiebedingten Schwimmbad-Schließungen gestiegen. Hinzu komme auch das Bädersterben und letztendlich gebe es zu wenige Schwimmflächen für Schwimmkurse, kritisiert der Landesvorsitzende der Wasserwacht-Bayern Thomas Huber. Mit einem Selfmade-Schwimmkurs, dessen Broschüre es bei den Ortsgruppen der Wasserwacht gibt, will die Wasserwacht gegensteuern. Den Selfmade-Schwimmkurs können Eltern und Kinder zuhause als Grundlagenbildung und Vorbereitung nutzen. Videos im Internet dienen als Anleitungen für das Schwimmen lernen, sowohl im Hallen- oder Freibad, als auch am See.

Tag des Schwimmabzeichens

Am Schwimmabzeichen-Tag stehen in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern in vielen Frei- und Hallenbädern Prüfer bereit, um Schwimmabzeichen abzunehmen. Der Schwimmabzeichen-Tag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist nicht mit einem Schwimmkurs oder einer Mitgliedschaft in einem Verein verbunden.