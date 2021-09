Tag des offenen Denkmals: Viel "Sein & Schein" in Mittelfranken

In Bayern gibt es unzählige Denkmäler und denkmalgeschützte Gebäude. Viele davon auch in Mittelfranken. So interessant sie auch sind: diese Gebäude sind oftmals nicht immer für die Öffentlichkeit zugänglich. Der morgige "Tag des offenen Denkmals" soll den Bürgerinnen und Bürgern ungewohnte Einblicke gewähren und steht diesmal unter dem Motto "Sein & Schein".

Führungen aber auch Online-Veranstaltungen sollen näherbringen, wie facettenreich Architektur und Handwerk die Gestaltung von Bauwerken bis heute beeinflussen. Gebäude, die oftmals im Lauf der Geschichte eine wechselvolle Vergangenheit hatten. Auch in Mittelfranken finden dazu viele Aktionen statt. So laden unter anderem das Schloss Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land und das Münster Heilsbronn bei Ansbach zu Führungen ein.

Stadt Ansbach mit Blick hinter Barock-Fassaden

In Ansbach kann man einen seltenen Blick über die Stadt genießen, hinter die Barockfassaden schauen oder jüdische Geschichte erleben. Das Highlight dabei ist die Öffnung des Bismarckturms auf der Kaiserhöhe von Ansbach. Ansonsten gibt es zahlreiche Führungen durch die Innenstadt oder den erst kürzlich neu verlegten Stolpersteinen. Virtuell kann man auf der Homepage des Tourismusamts die St. Ludwig Kirche, den ehemaligen markgräflichen Pavillon und die Baustile der Gumbertuskirche in Videos erkunden.

Fränkisches Freilandmuseum mit umfangreichem Programm

Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim bietet zum Tag des offenen Denkmals gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Führungen. Zu sehen ist etwa eine Tabaktrockenscheune aus dem Jahr 1927. Sie gilt mit dem Mechanismus der Trockenöffnungsklappen als eines der technisch eindrucksvollsten Gebäude des Freilandmuseums. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher in der Restauratorenwerkstatt einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Virtueller 360°-Rundgang im Industriemuseum Lauf

Das Industriemuseum Lauf an der Pegnitz bietet ab 11.00 Uhr einen neuen, während des Lockdowns entwickelten, virtuellen 360°-Rundgang. Dieser ermöglicht es, sich mit dem eigenen Smartphone frei durch das Museum zu bewegen. Wer eine VR-Brille besitzt, kann auch darüber an dem Rundgang teilnehmen. Im Außenbereich des Industriemuseums Lauf können Besucherinnen und Besucher sich "High Tech der historischen Art" ansehen – wie etwa den "Mops", einen Traktor, der zu den ersten landwirtschaftlichen Maschinen in Deutschland zählte.

Führung erklärt aktuelle Ausgrabungen am Römer-Kastell in Weißenburg

In Weißenburg können sich Interessierte am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr die derzeit stattfindenden archäologischen Ausgrabungen ansehen und erklären lassen. Hier sind die Reste der früheren Zivilsiedlung des römischen Kastells Biriciana verborgen. Für die halbstündigen Führungen ist zwingend eine Anmeldung erforderlich.

Tag des offenen Denkmals im Zeichen von Corona

Corona-bedingt gibt es auch viele Online-Angebote zum Tag des offenen Denkmals. Bei Führungen ist oftmals eine Anmeldung erforderlich. Die Einrichtungen verweisen auf ihre Hygienekonzepte. Wenn Veranstaltungen innen stattfinden, gilt meist eine Maskenpflicht und zum Einlass ist ein 3G-Nachweis über eine Impfung, eine überstandene Corona-Infektion oder ein negativer Test nötig.

Stadt Nürnberg präsentiert Volksbad-Video

Die Stadt Nürnberg hat zum Tag des Offenen Denkmals ein Video zum Nürnberger Volksbad. Wie die Stadt mitteilt, sei das Video, das auf Youtube zu sehen ist, die Alternative zu Führungen vor Ort. Die Stadt habe sich Corona bedingt generell gegen Präsenzveranstaltungen entschieden. Der 16-minütige Film über das Jugendstilbad zeigt einen historischen Abriss vom ersten Spatenstich 1910 bis hin zu den aktuellen Plänen. Im Jahr 2024 soll das Bad saniert wieder eröffnet werden. Zu sehen ist das "Volksbad-Video: Das Jugendstil-Juwel von Nürnberg" ab sofort über die Internetseite der Stadt oder auf Youtube.

Weitere Informationen

Alles Veranstaltung sind auf der Homepage www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden. Die Angebote sind nach Landkreisen sortiert. Der "Tag des offenen Denkmals" ist der deutsche Beitrag zu der seit 1991 ausgerichteten Initiative "European Heritage Days".