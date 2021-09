Tag des offenen Denkmals: Tipps für Oberbayern

Wer am sogenannten Schlossberg in Hohenbuchbach-Stetten in Niedertaufkirchen ein Schloss sucht – der wird dort auf den ersten Blick keines entdecken. Doch der Schein trügt. Davon können sich Interessierte am Sonntag bei einer Führung überzeugen. Zum Tag des offenen Denkmals bietet der Landkreis Mühldorf am Inn zahlreiche Sonderaktionen wie diese an – unter dem Motto "Schein und Sein".

Mahnmal für ein Kriegsgefangenenlager

In Moosburg im Landkreis Freising werden Führungen durch eine ganz andere Art von Denkmal – besser gesagt: Mahnmal - angeboten: Durch das Stalag VII A – eines der größten Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Zu sehen sind noch vier Baracken von damals, die Aufschluss geben über das Leben der Gefangenen damals.

Lukaskirche neu zu entdecken

In München ist unter anderem die Lukaskirche neu zu entdecken - der "Dom der Münchner Protestanten". Hier lassen sich die bunten Glasfenster, die Galvanoplastiken, das Gestühl, das originale Tauf- und Abendmahlsgerät von 1896, die Dachkuppel, die Bienenvölker im Glockenturm und die Zufluchtsstätte im Kirchenkeller für wohnungslose Frauen genauer in Augenschein nehmen.

Digitale Suche nach Denkmälern

Welche Erinnerungsorte und Denkmäler in Ihrem Landkreis die Tore öffnen, finden Sie im Internet – gebündelt auf der Website zum Tag des offenen Denkmals. Dabei können Sie auch gezielt nach Orten in Bayern oder bundesweit suchen. Manche Veranstaltungen und Führungen können auch digital begleitet werden, also ohne, dass Sie das Haus verlassen müssen.