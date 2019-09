Tag des offenen Denkmals: In Oberfranken locken alte Gemäuer

Am Tag des offenen Denkmals erfahren Sie, wie die Wasserspiele ohne Strom und Pumpen mittels der originalen barocken Technik funktionieren und dürfen einen Blick in einen der für gewöhnlich verschlossenen Wassertürme werfen. Kostenlose Führungen finden um 14 Uhr 30, 15 Uhr und 15 Uhr 30 statt. Eine Anmeldung an der Museumskasse des Alten Schlosses Ermitage ist allerdings erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Campus Kulmbach geöffnet

Auch die Universität Bayreuth beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals und öffnet am Standort Kulmbach die Türen für Neugierige. Dort in der Verwaltungsvilla vom Campus können Besucher mehr über die Entwicklung von der Spinnerei zum Universitätsstandort erfahren.

Dampflokomotiven in Neuenmarkt Wirsberg

Das Deutsche Dampflokomotiv Museum in Neuenmarkt Wirsberg bietet den ganzen Tag in der historischen Schmiede des ehemaligen Bahnbetriebswerkes im Kohlenhof Vorführungen des Schmiedehandwerks an. Außerdem kann jeder von 13 bis 17 Uhr seine Ausdauer auf einer Fahrt mit der Handhebeldraisine des MEC 01 Münchberg testen. Bei einer Führung um 11.00 Uhr können Orte des Museums erkundet werden, die für Besucher normalerweise nicht zugänglich sind. Zum Beispiel: Werkstätten, Büro des Museumsleiters und versteckte Ecken und Winkel des Museums.

Lutherkirche in Bad Steben

In Bad Steben im Landkreis Hof kann die Lutherkirche besichtigt werden. Sie wurde 1910 erbaut und war damals eine der ersten Kirchen in Deutschland, die in Sichtbeton-Bauweise errichtet wurde.

Zu Besuch in Villen in Helmbrechts

In Helmbrechts (Lkr. Hof) kann man Villen ehemaliger Textilfabrikanten aus der Zeit Ende 19. Anfang des 20. Jahrhundert besichtigen – die Villa Weiß und die Villa Pittrof. Die Villa Weiß wurde zu einem Hotel umgebaut. Die Villa Pittroff ist sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Führungen finden in der Villa Weiss um 11 Uhr und 12 Uhr 30 statt, in der Villa Pittroff um 10.00 Uhr, 10.30 Uhr und 11.00 Uhr sowie um 14.00 Uhr, 14.30 Uhr und 15.00 Uhr.

Alle Teilnehmer am diesjährigen Tag des offenen Denkmals sind unter den Städten, Gemeinden und Landkreisen auf der Webseite der Veranstaltung zu finden.