Tag des offenen Denkmals in Gut Hummendorf

Am morgigen Sonntag findet wieder die größte Kulturveranstaltung Deutschlands statt. Es handelt sich dabei nicht um ein berühmtes Festival, sondern um mehr als 6.000 kleine und große Events rund um Denkmäler. Der Tag des offenen Denkmals feiert bekannte und unbekannte Gemäuer und die Menschen, die sich im Rahmen des Denkmalschutzes um sie kümmern. Im Landkreis Kulmbach wird das Gut Hummendorf in Untersteinach in diesem Jahr dabei sein. Daneben gibt es in Oberfranken am Tag des offenen Denkmals viele weitere Veranstaltungen.

Gut Hummendorf: "Ein vernachlässigtes Schlösschen"

Charlotte und Janosch Asen rücken einige betagte Holztische und Stühle so zurecht, dass ihre Gäste beim Tag des offenen Denkmals einen guten Blick von der Scheune auf ihr Schlösschen haben werden. Erst ein Jahr ist es her, dass das Ehepaar das Gut Hummendorf gekauft hat – ein vernachlässigtes, Jahrhunderte altes Schlösschen mit dazugehöriger Scheune in grüner Einzellage zwischen Untersteinach und Stadtsteinach.

Der Tag des offenen Denkmals sei die erste Gelegenheit für Neugierige, einen Blick auf den aktuellen Sanierungsstand zu werfen, meint Janosch Asen. Vor Ort werde es Kuchen und Schnittchen geben. So können sich die Eheleute schon mal vorbereiten, denn sie wollen auf Gut Hummendorf ein Sommercafé errichten, möglichst schon im kommenden Jahr.

"Tatort"-Public Viewing geplant

Das ist aber nur ein Teil der Zukunftspläne des Paars für das neue Gut Hummendorf. Der Standort ist optimal: Fast direkt am Hofgut führt ein Fahrrad- und Wanderweg vorbei. Ein paar Meter weiter schlängelt sich der Fluss Untere Steinach durch das Grundstück. Idylle pur – viel zu schade, um sie nicht für die eigene Familie und ein wenig Kultur zu nutzen, meint Charlotte Asen.

So sollen im Café künftig auch Veranstaltungen stattfinden können, wie Public Viewings für die Sendung mit der Maus oder den Tatort. Auch Lesungen seien vorgesehen. Irgendwann möchte das Ehepaar selbst mit Familie auf Gut Hummendorf wohnen, dafür gebe es aber noch keinen Zeitplan.

Gut Hummendorf stand 40 Jahre leer

Denn auch wenn die große Scheune mit den neuen Bodenplanken schon fast wohnlich aussieht: Das zweigeschossige, von außen unscheinbare Schlösschen mit dem bröckelnden Putz hat noch Schlaf in den Augen. Es stand seit 40 Jahren leer. Und mit der Zeit ist es so eine Sache: Aktuell arbeiten die 30- und der 40-Jährige beide in den Medien– und haben dazu noch zwei kleine Kinder.

Stuckdecken: Großer Barock-Baumeister hat mit gezeichnet

Drinnen müssen die alten Tapeten noch heruntergekratzt werden, doch die Räume mit den hohen Decken lassen erahnen, wie prachtvoll es wieder werden kann. Janosch Asen deutet nach oben. Sobald man den Blick hebt, wird klar, warum das Gut unter Denkmalschutz steht.

"Es hat sehr, sehr schöne Stuckdecken. Das ist wirklich herausragend, wie schön die sind und wie gut erhalten die noch sind. Die hat Balthasar Neumann, der große Barock-Baumeister der Adeligen, der Kirche mit gezeichnet", sagt Asen. Deshalb seien die Decken schützenswert. Nicht nur die: Auch die Scheune gehöre dazu, weil die einerseits massiv gebaut sei und schönen Korbbogentore habe. Zudem sei sie Teil des Gutshofs

Von den Söldnern des Schwedenkönigs überrannt

Das Gut sei urkundlich erstmals im Jahr 1400 erwähnt worden, erzählt Janosch Asen, der in den Chroniken geblättert hat. 1633 wurde es, so wie auch Kulmbach, von den Söldnern des Schwedenkönigs überrannt. Ende des 17. Jahrhunderts hat man erst die Scheune und kurz darauf das "Schlösslein" wiederaufgebaut. Das Ensemble habe zuletzt der Familie zu Guttenberg gehört, die ganz in der Nähe ihr Zuhause hat. Janosch Asen sei eher zufällig zum Gutsherrn geworden – eigentlich hatte er einen Garten gesucht.

Gut Hummendorf beim Tag des offenen Denkmals besuchen

"Es hat einen so ein bisschen verzaubert, obwohl es damals wirklich im Dornröschenschlaf lag", erinnert sich Asen. Die Gebäude seien eingewachsen und alle Räume dunkel gewesen. Trotzdem habe einen "super Charme" und eine wunderschöne Lage gehabt, so der heutige Besitzer weiter.

Davon kann sich jedermann am morgigen Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr ein eigenes Bild machen. Nach Jahrzehnten im Dornröschenschlaf soll das neue Gut Hummendorf beim Tag des offenen Denkmals wieder im Mittelpunkt stehen.