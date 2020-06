23.06.2020, 06:25 Uhr

Tag des Öffentlichen Dienstes in Landshut

Am offiziellen Tag des Öffentlichen Dienstes treffen sich auch in Landshut Beschäftigte aus verschiedensten Berufsgruppen um auf ihren Wert in der Gesellschaft hinzuweisen. Dabei geht es in diesem Jahr natürlich auch um die Corona-Krise.