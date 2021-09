Tag der Schöpfung: Kirchen feiern gemeinsam grenzübergreifend

Der Tag der Schöpfung steht ganz unter dem Motto, das die Kirchenverbände heuer ausgewählt hatten: Wasser als omnipräsentes Element, das gleichzeitig die Ländergrenzen überwindet und zwar am Bodensee, der im Alpenvorland gleichzeitig an Österreich, Deutschland und die Schweiz grenzt.

Erstmals länderübergreifend

Zum ersten Mal wird der ökumenische Tag der Schöpfung in diesem Jahr bei der zentralen Zeremonie länderübergreifend gefeiert. Dafür haben sich der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) und die ACK in Deutschland zusammengeschlossen. Gemeinsam mit lokalen Partnerinnen und Partnern zelebrieren die Verbände den Tag rund um den Bodensee mit dem Motto Wasser.

Wasser als Leit-Element

Denn Wasser bestimme unsere Welt, da sind sich die Kirchenverbände einig: Es ist überlebenswichtig und kann gleichzeitig zerstörerisch wirken. Für die christlichen Gläubigen würden sich daraus gleichzeitig Verantwortung und Dankbarkeit ergeben, so die Organisatoren des ACK: Der kostbare Rohstoff müsse für alle Generationen bewahrt werden, "damit Ströme lebendigen Wassers fließen", wie es im Johannesevangelium heißt.

Programm führt in alle drei Länder

In Gedenken an die Verantwortung und die Dankbarkeit führt das Programm des Tages insgesamt an drei Standorte rund um den Bodensee: Im österreichischen Bregenz beginnt die Zeremonie am Vormittag mit einem Morgenlob am Hafen. Von dort setzen die Teilnehmenden anschließend mit einem Boot über den See nach Lindau über.

Ökumenischer Schulterschluss gefordert

Augsburgs Bischof Bertram Meier rief am Vormittag in Lindau zum ökumenischen Schulterschluss auf, um den Schutz des menschlichen Lebens zu stärken. Außerdem warnte er vor den Fake News und der Kritik der Klimaskeptiker: "Es geht nicht um Panikmache, sondern um Ehrlichkeit!", so der Bischof.

Gartenschau und Abschlussgottesdienst

Im Anschluss versammeln sich die Gläubigen zunächst auf der Gartenschau zu einem gemeinsamen Gebet, bevor es am Nachmittag wieder aufs Wasser geht. Den Abschluss des Tages bildet ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche von Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees.