Tag der Schöpfung: Jeder kann im Alltag einen Beitrag leisten

Seit zwölf Jahren begeht die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland am ersten Freitag im September den ökumenischen Tag der Schöpfung. Sie zu bewahren und Umweltschutz zu betreiben, steht im Fokus. Wie das gehen kann, zeigt Landwirt Ludwig Huber aus dem Landkreis Ebersberg.

Alte Apfelsorten werden von Allergikern besser vertragen

Landwirt Ludwig Huber hat in seinem Garten in Gelting im Landkreis Ebersberg einen besonderen Apfelbaum. Tief hängen die Äste, voll mit kleinen roten Äpfeln. "Das ist ein alter Baum von meinem Opa. Das ist ein typischer Baum mit alten Sorten", erklärt Huber. Wie genau die Apfelsorte heißt, daran kann sich Ludwig Huber nicht mehr erinnern. Markant sind dabei die verhältnismäßig kleinen Äpfel, mit einem "superguten" Saft - wie Ludwig Huber sagt. Alte Apfelsorten sind für Allergiker häufig besser verträglich als die Sorten im Supermarkt. Forscher der Berliner Charité haben außerdem entdeckt, dass der regelmäßige Verzehr alter Apfelsorten Allergiker wieder resistenter macht und Heuschnupfen-Symptome reduzieren kann. Denn oft geht eine Apfel-Allergie mit Heuschnupfen einher.

Schöpfung bewahren: kurze Transportwege, keine Pestizide

In seinem Hofladen würde er die Äpfel wegen der Optik nicht loswerden, deshalb verkauft Ludwig Huber sein Obst an die Erzeugergemeinschaft Ebersberger Land, die dann Apfelsaft daraus presst und regional vertreibt, auch in seinem Hofladen. Kurze Transportwege, den Erhalt der Artenvielfalt: Für Ludwig Huber ist der Erhalt alter Apfelsorten auch eine Form, die Schöpfung zu bewahren. "Gerade alte Obstbaumbestände, Streuobstwiesen, das ist ein Paradies für Insekten und natürlich auch für den Naturschutz", sagt Ludwig Huber. Seine Streuobstwiesen werden nicht mit Pestiziden behandelt. Je nach Ernte schmeckt der Apfelsaft aus dem Ebersberger Land nicht jedes Jahr gleich. Auch die Menge ist davon abhängig, wie viel Obst es in der Saison gibt.

Natürliche Ressourcen nicht unendlich verfügbar

Lebensmittel sind ebenso wie die natürlichen Ressourcen nicht unendlich verfügbar, auch dafür will das Netzwerk "Unser Land" ein stärkeres Bewusstsein schaffen. Vorsitzende Adriane Schua erklärt: "Es geht um den Bereich Biodiversität und um den Erhalt der Naturlandschaft. Das Ziel unseres Netzwerkes ist der Erhalt der Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen in der Region", sagt Schua.

Mitgegründet wurde das Netzwerk auch von Engagierten aus der katholischen Erwachsenenbildung. Ihnen geht es darum, einen konkreten Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten, wie sich die Diözesanvorsitzende der katholischen Landvolkbewegung Luise Braun erinnert. Sie findet, jeder könne konkret etwas für den Erhalt der Natur tun. "Natürlich, wir feiern Erntedankgottesdienst, das ist ganz wichtig. Aber wir müssen auch im täglichen Leben wirklich ins Handeln kommen. Wir brauchen jeden Tag etwas zu Essen, und da kann ich zum Beispiel beim Einkaufen drauf schauen, woher kommen meine Produkte, wen unterstütze ich damit und was kann ich beitragen, die Schöpfung zu bewahren", sagt Luise Braun.