Tag der Schiene: Oberfranken fährt weiter Diesel

Bei einer Veranstaltung zum Tag der Schiene im Deutschen Dampflokomotiv Museum (DDM) in Neuenmarkt wies der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Freitag darauf hin, dass ein entsprechender Ausbau der Schienen in Oberfranken Bundesangelegenheit sei. Außerdem sei der Bau momentan auch eine Kostenfrage. Allerdings wolle er sich in Berlin weiter für eine zügige Elektrifizierung einsetzen, versprach Bernreiter.

Landrat betont, wie wichtig die Elektrifizierung ist

Zuvor betonte der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (FW) noch einmal die Bedeutung der Elektrifizierung, vor allem der oberfränkischen West-Ost-Achse von Bamberg nach Hof. Die Strecke sei gerade im Hinblick auf Verkehrswende und wirtschaftliche Entwicklung wichtig, aber auch für den Personenverkehr von großem Interesse. Die West-Ost-Achse und die bis Dresden führende Franken-Sachsen Magistrale müssten dringend ausgebaut und elektrifiziert werden.

Oberfranken gilt als "Dieselinsel"

Als Alternative zur Elektrifizierung könnten künftig auch mit Wasserstoff betriebene Züge eingesetzt werden. Staatsminister Bernreiter berichtete von einer Fahrt am Vortag mit einem solchen Zug. Auch der Kulmbacher Landrat kann sich Wasserstoffzüge oder Züge mit Hybridantrieb auf der bisherigen "Dieselinsel" Oberfranken vorstellen.

Zweikraftlokomotiven: Per Knopfdruck von Strom zu Diesel

Momentan sind auf der West-Ostachse schon Zweikraftlokomotiven des Herstellers Siemens im Einsatz. Diese können sowohl unter Strom fahren als auch mithilfe eines Dieselaggregats auf Strecken ohne Oberleitung. Diese reicht bislang in Ostoberfranken bis zum Hofer Hauptbahnhof und im Westen bis Lichtenfels. Die Strecken dazwischen, einschließlich der Verbindungen rund um die Bezirkshauptstadt Bayreuth bis nach Nürnberg, müssen noch im Dieselbetrieb befahren werden.