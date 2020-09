"Tag der Regionen" auch in Franken

Es ist alles da und alles kann jederzeit und fast innerhalb von 24 Stunden geliefert werden und zwar aus der ganzen Welt. "Eigene Stärken geraten in den Hintergrund, einseitiges globales Wirtschaften lässt uns immer weiter auseinanderrücken. Dabei haben wir von Norden bis Süden, von Osten bis Westen so wahnsinnig viel zu bieten. Zeit, all das, was wir selber können, wieder in den Vordergrund zu rücken." So beschreiben die Initiatoren den "Tag der Regionen", der ab heute bis zum 11. Oktober auch in ganz Bayern stattfindet.

Kurze Wege – hohe Qualität

Keine langen Wege, regional und sozial: Die Unternehmen in den Regionen werben für sich. In Corona-Zeiten nicht einfach, doch auch in diesem Jahr wird es einen "Tag der Regionen" geben (25.09. bis 11.10.20). Landwirte, Direktvermarkter, Lebensmittelhandwerker, Regionalvermarktungsinitiativen, Gastronomen und Tourismusverbände, aber auch Vertreter solidarischer Gemeinschaftsprojekte stellen ihre Produkte vor und werben für den regionalen Anbau und die Vermarktung. Kernanliegen des "Tag der Regionen" ist es regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. 300 Veranstaltungen sind in Deutschland und den Nachbarstaaten geplant. Regelmäßig sind alle 16 Bundesländer und über 80 Prozent der Landkreise am Tag der Regionen beteiligt, um in Hunderten von regionalen Festen, Ausflügen, Märkten, Diskussionsrunden sowie digitalen Aktionsformaten die Stärken der Regionen sichtbar zu machen.

So findet zum Beispiel in Erlangen eine "Konsumkritische Stadtführung", in Forchheim ein Bauernmarkt (25.09.) oder in Schwabach ein Regionalmarkt (10.10.) statt.

Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, hat die Schirmherrschaft für den Tag der Regionen in Bayern erneut übernommen und betont: "Klimaschutz ist eine zentrale Herausforderung unserer Zeit und geht uns alle an. Seit Jahren sensibilisiert der Tag der Regionen mit seinen Aktionen die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Folgen unseres Konsumverhaltens und die Bedeutung unserer Kaufentscheidungen für Umwelt und Klima und zeigt Alternativen auf, was wir konkret im täglichen Leben für unsere Umwelt und für den Erhalt der natürlichen Ressourcen tun können".

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft fügt an: "Durch die Coronakrise ist uns allen noch einmal sehr deutlich geworden, wie wichtig regionale Wirtschaftskreisläufe sind und, dass die Landwirtschaft und damit die regionale Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln systemrelevant ist", so Julia Klöckner.