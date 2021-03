"Tag der Poesie" in der Oberpfalz: Gedichte unter freiem Himmel

Kultur einmal anders

25 Städte und Gemeinden sind es, die Wolfgang Meidenbauer, der Geschäftsführer des Landestheaters Oberpfalz und sein Team für den "Tag der Poesie" begeistern konnten - zwischen Waldsassen und Wackersdorf. Nun hängen dort Plakate im öffentlichen Raum. An Bäumen, Parkbänken, an Wanderwegen, als große hellgrüne Banner oder an einer Durchfahrtsstraße. Vielleicht eine schöne Abwechslung in einer Zeit, in der Kunst und Kultur gezwungenermaßen quasi mit der Handbremse agieren müssen.

Wilhelm Busch neben Theodor Fontane

Insgesamt wurden 470 Gedichte unterschiedlichster Autoren, im öffentlichen Raum angebracht. In Erbendorf gibt es eine Poesierallye rund um die Lyrik im Stadtpark, in Weiden stehen große Tafeln auf dem Oberen Markt, in Flossenbürg prangt ein Bertolt-Brecht-Zitat auf einem großen Banner vor dem Rathaus. Daneben an einem künstlerischen Holzbaum kann Lyrik von Wilhelm Busch, Theodor Fontane oder auch Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach gelesen werden.

US-Soldaten in Grafenwöhr fahren auf dem Weg zur Kaserne an einem hellgrünen Banner mit Worten von Edgar Allan Poe vorbei. Es sind Gedichte zum Nachdenken, einfach nur zum Genießen, oder auch zum Schmunzeln - wie die "Ameisen" von Joachim Ringelnatz, die ebenfalls in Grafenwöhr zu finden sind.