Tag der Offenen Tür: Großer Andrang bei Zwieseler Glasfachschule

Zahlreiche Besucher haben heute beim Tag der Offenen Tür an der Glasfachschule in Zwiesel im Bayerischen Wald einen Blick hinter die Kulissen der Bildungseinrichtung geworfen. Die 1904 gegründete Schule ist eine von nur drei in ganz Deutschland, an denen Glas-Berufe gelehrt werden.

300 Schüler an der Glasfachschule

Derzeit besuchen rund 300 Schülerinnen und Schüler die Glasfachschule. Dort lernen sie, wie Glas- und Produktdesign funktionieren. Später arbeiten sie als Glasbläser, Glas-Aparratebauer und Glasmacher. Die Zwiesler Glasfachschule gilt als Werbe- und Imageträger für die Glasregion Bayerischer Wald, die Schülerinnen und Schüler stammen aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Besucher sind begeistert von der Präsentation der Schüler.

Ronald Kunzes Tochter ist Schülerin an der Fachschule. Am liebsten würde er selbst als Schüler an der Glasfachschule nochmal ganz von Vorne anfangen.

"Der Glasbläserbereich und der Produktdesigner-Bereich haben mich fasziniert. Das ist genau mein Ding." Ronald Kunze, Besucher

Unruhe wegen möglicher Umstrukturierung

Derzeit herrscht im Umfeld der Glasfachschule in Zwiesel Unruhe, nachdem bekannt geworden ist, dass die bisher komplett eigenständige Schule Verwaltungsaufgaben an die Berufsschule in Regen abgeben soll. Welche Aufgaben das sind und aus welchem Grund die Umstrukturierung erfolgen soll, lassen sowohl das Kultusministerium als auch die Regierung von Niederbayern offen. Gleichzeitig wird aber auch betont, die Eigenständigkeit der Glasfachschule sei weiter gewährt und die Stelle des Schulleiters werde wieder besetzt. Der bisherige Schulleiter, Hans Wudy, geht zum Ende des Schuljahrs in Pension. Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) sagte dem BR, für sie sei klar, die Verlagerung von Verwaltungsaufgaben könne ein Einstieg dafür sein, dass die Glasfachschule mittelfristig nicht mehr eigenständig sei. Es komme nun drauf an, wie stark die Glasbetriebe in der Region hinter dieser Bildungseinrichtung stünden.

Kristallglas AG profitiert von Glasfachschule

Andreas Buske, Vorstandsvorsitzender der Zwiesel Kristallglas AG, einem Weltmarktführer im Bereich Tafelglas, sagte dem BR, die Glasfachschule sei für sein Unternehmen enorm wichtig. Dort würden Techniker seines Betriebs aus- und weitergebildet, Glas sei ein wichtiges Material mit großer Zukunft.