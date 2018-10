Tag der offenen Moschee – wie offen sind Muslime wirklich?

In Bayern können rund 350 Moscheen besichtigt werden. Fast die Hälfte davon gehört zur islamisch-türkischen Ditib-Union. Diese war vergangene Woche erneut in die Kritik geraten nach der umstrittenen Moschee-Eröffnung mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Köln. Die Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) ist der größte islamische Verband in der Bundesrepublik. Sie vertritt nach eigenen Angaben mehr als 960 formell selbstständige Mitgliedsvereine, deren religiöse, soziale und kulturelle Tätigkeiten sie koordinieren will.

Imam Benjamin Idriz von der Moschee im oberbayerischen Penzberg weiß, dass die Streitigkeiten auch am Tag der offenen Moschee eine Rolle spielen werden, er sieht die wahren Probleme aber ganz wo anders:

"Vielleicht werden morgen einige Fragen stellen, zur aktuellen Diskussion rund um Ditib. Aber unser Schwerpunkt ist das nicht. Wir machen uns derzeit große Sorgen um den Populismus und die Ausgrenzung von Muslimen. Hass wird salonfähig gemacht. Gerade in Blick auf die Landtagswahl in Bayern beunruhigt uns das sehr. " Imam Benjamin Idriz

Aykan Inan, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Ditib Landesverbands Südbayern e.V., ermuntert Interessierte, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen:

"Ich wünsche mir, dass am Tag der offenen Moschee viel mehr Leute sich Ditib direkt vor Ort ansehen, dass sie mit den Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen und sich direkt kennenlernen." Aykan Inan

Deutsche Muslime können "nicht Teil von Ankara bleiben"

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), forderte Ditib auf, sich von der türkischen Regierung zu lösen. Auch Vertreter anderer Parteien verlangten einen Kurswechsel von dem Verband. "Wenn religiöse Verbände Teil von Deutschland werden wollen, müssen sie sich eigene Strukturen in Deutschland geben und können nicht Teil von Ankara bleiben", sagte Widmann-Mauz den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag.

"Religionsstätten sollten dazu dienen, dass Menschen ihren Glauben ausüben können und nicht um Politik zu machen." Annette Widmann-Mauz

Tag der offenen Moschee seit 1997

Seit über 20 Jahren organisieren die muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland jährlich den bundesweiten Tag der offenen Moschee (TOM), dieses Jahr unter dem Motto: „Religiosität – individuell, natürlich, normal“.

Neben Begegnung, Austausch und dem gegenseitigen Kennenlernen in den über 1.000 teilnehmenden Moscheen, bietet der TOM die Möglichkeit, die muslimische Pluralität und kulturelle Vielfalt kennenzulernen, so der Koordinationsrat der Muslime. Dieses Jahr habe man sich auf das Thema "Religiosität" fokussiert.

"Wir möchten dazu beitragen, dass Religiosität und Spiritualität in unserer Gesellschaft als etwas Natürliches und als Normalität wahrgenommen werden." Koordinationsrat der Muslime

Anlässlich des TOM findet am 3. Oktober eine Auftaktveranstaltung des Koordinationsrates in der Ditib-Zentralmoschee in Köln statt. Ob dies nach deren umstrittenen Eröffnung ein Zeichen der Verbundenheit mit Deutschland ist, muss sich zeigen.