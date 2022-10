Tag der offenen Brennereien: "Der Kahlgrund brennt"

Am Sonntag wird es am Untermain hochprozentig. Anlässlich des Tags der offenen Brennereien ziehen wieder Schnapsdrosselbusse im Kahlgrund im Landkreis Aschaffenburg ihre Kreise. Zehn Stationen stehen zwischen Alzenau, Mömbris, Schimborn, Sommerkahl und Schneppenbach auf dem Programm. Die Brenner rechnen mit 10.000 bis 20.000 Gästen. Die Besucherinnen und Besucher können Brennern bei der Ausübung ihres Handwerks über die Schulter schauen und Edelbrände, Whisky und Liköre probieren. An jeder Station wird ein individuelles Festprogramm angeboten.

Erhalt der heimischen Streuobstlandschaft

Der erste "Kahlgrund brennt" fand im Oktober 2007 statt. Im Frühjahr 2009 haben sich die Brenner dann zum Verein zusammengeschlossen und sich dem Erhalt der Brennkultur in der Region verschrieben. Jedes der elf Mitglieder ist auch eigenständiger Unternehmer und nimmt regelmäßig an Wettbewerben teil. Der Erhalt der heimischen Streuobstlandschaft und die Pflege der Kulturlandschaft sind ihnen ein wichtiges Anliegen. "Ohne regionales Obst können wir nichts brennen – wir verarbeiten Äpfel, Zwetschen, Birnen, Trauben, alles was uns vor die Füße fällt in der wunderschönen Region hier", so Klaus Simon aus Wasserlos gegenüber dem BR.

Fest ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt

Der Vorsitzende der Brenner-Gemeinschaft ist stolz, dass sich die Veranstaltung inzwischen zum Kult-Event weit über die Region hinaus entwickelt hat. Simon: "Wir haben natürlich Gäste aus Bayern und Hessen – wir liegen ja hier direkt an der Landesgrenze – aber dieses Jahr sind auch Gäste aus Sachsen da, die Veranstaltung ist inzwischen überregional bekannt." Denn: Dabei sein ist Kult, so der Slogan der Kahlgründer Brenner. Die sogenannten Schnapsdrosselbusse verkehren zwischen 10.45 Uhr und 18.00 Uhr zwischen den einzelnen Stationen. Das Tagesticket "Auf Achse" kostet 5 Euro und ist auch bei der Bahn im gesamten Gebiet der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) gültig.