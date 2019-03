Tag der Kriminalitätsopfer: ZBFS hilft bayernweit

Zum heutigen Tag der Kriminalitätsopfer macht das Zentrum Bayern Familie Soziales (ZBFS) auf die Situation von Gewaltopfern in Bayern aufmerksam. Mit 28,7 Millionen Euro wurden im Jahr 2018 Opfer von Gewalt in Bayern entschädigt, so teilt es das ZBFS mit. Entschädigt wurden Opfer und Angehörige der Opfer von Gewalttaten: von Schlägereien über Missbrauch bis hin zum Tötungsdelikt.

Finanzieller Ausgleich

Das ZBFS kommt für gesundheitliche Folgeschäden auf: Gewaltopfer, die einen Gesundheitsschaden erlitten haben, können beim ZBFS einen finanziellen Ausgleich erhalten, etwa für die Kosten der Heilbehandlung oder für die Unterstützung bei der beruflichen Wiedereingliederung, so heißt es in der Pressemitteilung weiter.

RAF als Ursprung

"Das Opferentschädigungsgesetz ist weitgehend unbekannt", so Thomas Kerner, Leiter der Abteilung für soziale Entschädigung beim ZBFS in Bayreuth zum Bayerischen Rundfunk. Das Gesetz gibt es bereits seit 1976, es ist damals im Zusammenhang mit dem RAF-Terrorismus entstanden. Das ZBFS hilft den Opfern nicht nur finanziell, es stellt den Kontakt zu Opferverbänden her und hilft den Bürgern beim Ausfüllen der Anträge.

Regionalstellen für ganz Bayern

Das ZBFS hat in einigen Regionalstellen Schwerpunktstellen für das Opferentschädigungsgesetz eingerichtet: Die Regionalstelle in Bayreuth bearbeitet Anträge für Unter-, Mittel- und Oberfranken. Das Amt in Regensburg Fälle aus der Oberpfalz und aus Oberbayern und die Dienststelle in Landshut Anträge aus Niederbayern und Schwaben.