Tag der Franken: Weniger bürokratische Grenzen gefordert

Am heutigen Tag der Franken, der zum ersten Mal in Thüringen und Bayern gemeinsam gefeiert wurde, forderten die Bürgermeister von Neustadt bei Coburg und Sonneberg in Thüringen weniger bürokratische Hürden. Dies sagten sie auch den beiden Ehrengästen, dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen, Bodo Ramelow (Die Linke), die zum Festakt nach Sonneberg gekommen waren. Zuvor hatten die beiden Ehrengäste an einem Ökumenischen Gottesdienst in Neustadt bei Coburg teilgenommen.

Gemeinsame Entwicklungspläne gewünscht

Frank Rebhan, der Oberbürgermeister von Neustadt bei Coburg, sagte dem BR, dass in der Region vieles schon gut laufe, man aber weitere Unterstützung bräuchte. Zum Beispiel bei der Gesetzgebung, die nicht aneinander angepasst sei als auch bei gemeinsamen Entwicklungsplänen zwischen den Ländern, die es bislang nicht gibt. Das müsse sich in Zukunft ändern, so Rebhan.

Brückenbauer zwischen Ost und West

Bayerns Innenminister Joachim Herrman lobte in seiner Festrede die gute Entwicklung dieses Wirtschaftsraumes und dass sich hier viel getan habe. Als Beispiele nannte er das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Die Franken in Oberfranken und Südthüringen bezeichnete Herrmann als wichtige Brückenbauer zwischen Ost und West. Ihr fränkischer Gemeinschaftsgeist, ihre gemeinsame Sprache und kulturelle Identität seien das beste Heilmittel gegen Entfremdung, Vorurteile und Klischees gewesen, so Herrmann. Diesen Gemeinschaftsgeist hätten sie nach dem Fall der Mauer wiederbelebt.

"Der urfränkische Gemeinschaftsgeist zeigt sich beeindruckend am Beispiel der beiden Städte Neustadt und Sonneberg, die heute eng, vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeiten. Sie sind damit ein leuchtendes Vorbild für fränkischen Zusammenhalt und Solidarität." Joachim Herrmann (CSU), Bayerns Innenminister