"Tag der Franken" in Aschaffenburg: Kunst, Kultur, Klima

Drei Großevents steuern in nächster Zeit auf Aschaffenburg zu: Im Rahmen der Unterfränkischen Kulturtage vom 30. Juni bis 10. Juli, parallel zu den Aschaffenburger Kulturtagen, findet am 3. Juli der "Tag der Franken" in Aschaffenburg statt - nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause. Oberbürgermeister Jürgen Herzing rechnet allein an diesem Tag mit rund 50.000 Besuchern.

Kunst, Kultur und Klima

Das gemeinsame Motto der drei Großevents ist "Kunst, Kultur, Klima". Bei einer Pressekonferenz im Aschaffenburger Stadttheater sagte Herzing am Mittwoch gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Wir sind sehr breit aufgestellt, was die Künstler und die Kulturszene angeht, über alle Felder hinweg. Wir eröffnen in Kürze das Christian Schad Museum und vom Bereich der Kultur über das Klima und die Nachhaltigkeit ist die Stadt Aschaffenburg als ausgezeichnete Stadt wild darauf, das in allen Facetten in einer Veranstaltung zu präsentieren."

Dotzel: Anziehungskraft nach der Zwangspause hoch

Das Motto "Kunst, Kultur, Klima" sei wie geschaffen für Aschaffenburg, betont auch Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel. Er bezeichnet die Aschaffenburger Museumsmeile als einzigartig in ganz Unterfranken, das Engagement der Stadt in Sachen Kultur und Klimaschutz sei beispielshaft. Zwei Jahre lang hätten "wir Franken auf unseren Festtag" verzichtet", so Dotzel: "Nach der Corona-Zwangspause wird jetzt die Anziehungskraft umso größer sein, wenn wir beim 'Tag der Franken' dem restlichen Freistaat wieder unsere Kultur und unsere Tradition präsentieren können."

Franken feiert - und der BR ist dabei

Der "Tag der Franken" beginnt am 3. Juli um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Offizielle Eröffnung mit Ministerpräsident Markus Söder ist um 11 Uhr im Schlosshof. Anschließend ist ein Festzug von der Lindenallee bis zum Schlossplatz geplant. Bei einem Zukunftsmarkt auf dem Schlossplatz präsentieren sich Infostände rund um das Thema Nachhaltigkeit. Musikschüler aus ganz Unterfranken bringen vier Bühnen in der Stadt zum Klingen, der Trachtenverband Unterfranken sowie andere Gruppen zeigen im Park Schöntal wie originell und unterhaltsam Tracht, Mundart und Volkmusik sind.

Museen, Ausstellungen, Hinterhöfe aller künstlerischen Couleur sind beteiligt. Haushohe Fotocollagen werden auf Fassaden projiziert, es gibt eine Zeitreise zum Zukunftswald und geführte Hafenrundfahrten im Bayernhafen. Seit mehr als 30 Jahren präsentiert der Bezirk Unterfranken jeweils eine der unterfränkischen Kulturlandschaften. Der Bayerische Rundfunk ist unter anderen Medienpartner der Veranstaltung und mit einem eigenen Stand vor Schloss Johannisburg vertreten.

Aschaffenburg setzt auf Nachhaltigkeit

2020 wurde Aschaffenburg mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und möchte deshalb ein Zeichen setzen. Sechs Buslinien werden am 3. Juli sternförmig Aschaffenburg ansteuern – kostenlos! Es wird einen Pendelbus vom Volksfestplatz in die Innenstadt geben und auch für Fahrradfahrer werde die Infrastruktur gestärkt. Herzing freut sich aufs Franken-Bier, das in Aschaffenburg gebraut werden wird, das kurze Lieferwege hat und aus nachhaltigen Produkten aus der Region gebraut wird. Um Papier zu vermeiden wird es keine Flyer geben, sondern die App "Festival AB", die alle Aktionen bekannt machen wird – sowohl die der Unterfränkischen Kulturtage als auch kommende Veranstaltungen.

Zugeständnis der Altbayern

Traditionell gibt es zwischen den Franken und den Altbayern immer wieder Eifersüchteleien, Vorurteile und Missgunst. Die mehr als vier Millionen Bürger Mittel-, Ober- und Unterfrankens beharren auf eine gewisse Eigenständigkeit innerhalb des Freistaats. Um das fränkische Selbstbewusstsein als Teil der Erfolgsgeschichte Bayerns zu stärken und das bayerische Verständnis für die Landsmannschaft zu fördern, hatte der Landtag 2005 beschlossen, künftig jährlich einen Frankentag zu veranstalten. Dieser Tag ist als Schaufenster für die Vereine und das Handwerk gedacht, um unter anderem an das vor etwa 200 Jahren zurückgedrängte fränkische Brauchtum und die Geschichte der drei fränkischen Bezirke zu erinnern. Zuletzt hatte der Tag der Franken 2019 länderübergreifend im oberfränkischen Neustadt bei Coburg und dessen thüringischer Nachbarstadt Sonneberg stattgefunden.

Seit der Eingliederung Frankens in das neu gebildete Königreich Bayern Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Region ein fester Teil Bayerns.