"Tag der Franken" in Aschaffenburg: Feierlaune und Sonne satt

Trotz großer Hitze jenseits der 30 Grad haben in Aschaffenburg rund 20.000 Menschen den "Tag der Franken" gefeiert. "Aschaffenburg ist die schöne Eingangspforte Bayerns", sagte Markus Söder (CSU) bei seinem Grußwort auf der Bühne im Hof des Schlosses Johannisburg am Mittag. Bezugnehmend auf die Lage Aschaffenburgs nahe der hessischen Grenze betonte Bayerns Ministerpräsident: "Wir würden Aschaffenburg nie abgeben wollen!" Damit hatte er zumindest die Aschaffenburger Gäste voll auf seiner Seite. Bei strahlendem Sonnenschein fand die Eröffnung vor rund 1.100 Gästen im Innenhof von Schloss Johannisburg statt.

Festzug mit Vereinen und Polit-Prominenz

Nach den Grußworten Söders, des Aschaffenburger Oberbürgermeisters Jürgen Herzing (SPD) und des Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel (CSU), trug sich der Ministerpräsident noch in das goldene Buch der Stadt ein. Zusammen mit der neuen fränkischen Weinkönigin, Eva Brockmann aus Großheubach, setzten sich die drei Politiker dann in Kutschen und führten den großen Festzug an. Darin präsentierten 23 Trachtengruppen, Musik- und Kulturvereine fränkisches Brauchtum.

Festprogramm in den Parks, am Mainufer und im Hafen

Ganz im Zeichen des Mottos "Kunst, Kultur und Klima" haben Stadt, Vereine, Museen und Galerien ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: Bei einem "Zukunftsmarkt" vor dem Schloss Johannisburg präsentieren sich Vereine, Initiativen und Institutionen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hatte einen "Zukunftswald" vor dem Schloss aufgebaut. Auf 100 Quadratmetern nahm das AELF die Entwicklung unserer heimischen Wälder im Klimawandel in den Fokus.

22 Museen, Galerien, Ausstellungen öffneten zudem kostenlos für die Besucher. 400 Schülerinnen und Schüler verteilten sich auf vier Bühnen in der Stadt während des unterfränkischen Musikschulfestivals. Auch der Kinder-Kultur-Tag im Nilkheimer Park war in den "Tag der Franken" und das Programm eingebunden. Zudem öffnete der Bayernhafen Aschaffenburg seine Pforten für die Besucher mit Rundfahrten über das Hafengelände.

"Tag der Franken" 2023 in Mittelfranken

Seit 2006 findet der fränkische "Feiertag" immer am ersten Juli-Wochenende statt. Ausgerichtet wird er abwechselnd in einem der drei fränkischen Bezirke. Das Fest soll das fränkische Selbstbewusstsein als Teil der Erfolgsgeschichte Bayerns stärken. Oder wie Markus Söder am Sonntag in Aschaffenburg betonte, der "Tag der Franken" sei als "eine Liebeserklärung an Franken" zu verstehen. Er erklärte gleichzeitig Franken zu einer der "schönsten Regionen der Welt". Der "Tag der Franken" 2023 wird im mittelfränkischen Bad Windsheim gefeiert.