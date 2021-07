Tag der Franken fällt wegen Corona erneut aus

Bereits vergangenes Jahr musste der Tag der Franken wegen Corona ausfallen. Auch in diesem Jahr fällt der Festtag der Kulturregion Franken der Pandemie zum Opfer. Die zentrale Feier war eigentlich für den 2. Juli in Haßfurt im Landkreis Haßberge geplant. Sie wurde auf das Jahr 2022 verschoben. Seit 15 Jahren wird der Tag der Franken am 2. Juli oder am darauffolgenden Wochenende gefeiert. Dabei wechseln sich die drei fränkischen Regierungsbezirke bei der Ausrichtung ab. Die Franken wollen sich den Gedenktag aber auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. "Möglichst viele Frankenfahnen sollen zeigen, dass wir Franken unseren Feiertag freudig begehen", schreibt der Fränkische Bund in einer Pressemitteilung.

Ines Procter und Norbert Neugirg produzieren "Frankenrap" zum Tag der Franken

Ines Procter, "Putzfraa" aus der "Fastnacht in Franken", hat gemeinsam mit Norbert Neugirg, dem Kommandanten der "Altneihauser Feierwehrkapelln" zum Tag der Franken ein Video gedreht. "Wir haben etwas gemeinsam geschafft und das tut gerade in dieser schweren Zeit gut", sagt Ines Procter. Während Ines Procter von ihrer Heimat Franken schwärmt, frotzeln die Feuerwehrleute aus der Oberpfalz in dem "Frankenrap". Ines Procter und Norbert Neugirg gehören zu den Stars der Fastnacht in Franken. In der närrischen Zeit ist Veitshöchheim ihre große Bühne. Vor drei Wochen trafen Procter und Neugirg sich im Wald nahe Veitshöchheim. Ines Procter bekam Verstärkung aus ihrem Heimatort, durch die "Erlabrunner Schoppensänger". Insgesamt waren rund 60 Darsteller bei den Dreharbeiten beteiligt. Über die sozialen Medien wird der Clip bereits geteilt.

Erinnerung an den Fränkischen Reichskreis

Der letzte reguläre Tag der Franken wurde im Jahr 2019 erstmals länderübergreifend in den benachbarten fränkischen Städten Sonneberg (Thüringen) und Neustadt bei Coburg (Bayern) gefeiert. Der Tag der Franken soll die Landschaft und Geschichte der fränkischen Region hervorheben sowie das Bewusstsein für die Entwicklungskraft und das Innovationspotenzial Frankens stärken. Der Tag der Franken wird traditionell in Erinnerung an die Gründung des Fränkischen Reichskreises am 2. Juli 1500 gefeiert. Der Fränkische Reichskreis bestand von 1500 bis zur Auflösung des Alten Reiches 1806. Er umfasste den größten Teil der heutigen Kulturregion Franken. Seit 2006 ist der Tag der Franken im Bundesland Bayern ein offizielles Landesfest. Dabei wechseln sich die drei fränkischen Regierungsbezirke im Bundesland Bayern bei der Ausrichtung ab.