Tag der Franken am 2. Juli: Ein Blick in die Geschichte

Seit 2006 wechseln sich die fränkischen Regierungsbezirke als Austragungsort des Tags der Franken ab. Wegen der Corona-Pandemie mussten die geplanten Feierlichkeiten abgesagt und ins kommende Jahr verschoben werden. Doch auch ohne offizielle Feierlichkeiten gilt jährlich der 2. Juli als "fränkischer Nationalfeiertag".

Festtag für fränkische Kultur und Geschichte

Der Tag der Franken wird seit 2006 offiziell am 2. Juli oder dem Folgewochenende gefeiert, immer abwechselnd in Mittel-, Ober- und Unterfranken. Mit dem Festtag sollen fränkische Kultur und Geschichte gewürdigt werden. Historisch nimmt der Tag der Franken Bezug auf die Einteilung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in Reichskreise.

Fränkischer Reichskreis am 2. Juli 1500 gegründet

Der Tag der Franken erinnert an die Gründung des Fränkischen Reichskreises am 2. Juli 1500. Damals beschloss der Reichstag des Heiligen Römischen Reiches zu Augsburg unter Kaiser Maximilian I. eine neue sogenannte Reichsexekutionsordnung. Demnach wurde das Reich in zunächst sechs, später zehn überterritoriale Verwaltungseinheiten eingeteilt: die Reichskreise.

Flickenteppich Franken

Im fränkischen Reichskreis waren zeitweise bis zu 27 selbstständige Herrschaftsgebiete vertreten: Das Markgrafentum Brandenburg, die Hochstifte Würzburg, Bamberg und Eichstätt sowie die übrigen reichsfreien Territorien, die in diesem Bereich lagen – darunter die Reichsstädte Nürnberg, Rothenburg, Schweinfurt, Weißenburg und Windsheim.

1838: Ober-, Mittel- und Unterfranken als Regierungsbezirke

Mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wurde 1806 auch der Fränkische Reichskreis aufgelöst. Franken wurde damals dem Königreich Bayern zugeschlagen, nach und nach ging das gesamte Gebiet der heutigen fränkischen Regierungsbezirke in Bayern über. Seit dem 1. Januar 1838 existieren die noch heute gebräuchlichen Bezeichnungen Ober-, Mittel- und Unterfranken.