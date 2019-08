22.08.2019, 14:33 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Tag der Fische: Bezirkstagspräsident bei Hegefischern in Lohr

Am Tag der Fische (22. August) hat der unterfränkische Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel die Hegefischereigenossenschaft in Lohr am Main besucht. Er informierte sich über die Aufzucht gefährdeter Fischarten und die Ansiedlung des Flusskrebses.