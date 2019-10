Tag der Deutschen Einheit: Mödlareuth erwartet Besucheransturm

Das ehemals geteilte Dorf Mödlareuth im Landkreis Hof ist ein wichtiger Symbolort für die deutsche Teilung und Wiedervereinigung. Am Tag der Deutschen Einheit (Donnerstag, 03. Oktober) werden mehrere Tausend Besucher in dem 50-Einwohner-Ort erwartet, das für sein Deutsch-Deutsches Museum bekannt ist.

Grenzmauer zieht sich mitten durch das Dorf

Für das Deutsch-Deutsche Museum ist der Tag der Deutschen Einheit einer der publikumstärksten Tage. Hier können die Besucher hautnah nachempfinden, wie eine Grenzmauer ein Dorf und seine Bewohner zweigeteilt hat. Außerdem zeigt eine Sonderausstellung den Weg der 13.000 Botschaftsflüchtlinge aus der DDR über Prag nach Hof im Oktober 1989.

Spitzen von CSU, CDU und AfD machen Wahlkampf

Am Tag der Deutschen Einheit starten außerdem die Spitzen von CSU und CDU sowie der AfD in dem kleinen Dorf an der bayerisch-thüringischen Grenze in die heiße Phase des Wahlkampfs für die Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober. Dazu werden die Parteichefs von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, erwartet sowie die Spitzenkandidaten für die Thüringer Landtagswahl, Mike Mohring von der CDU und Björn Höcke von der AfD.

Einblick in Stasi-Akten möglich

Mödlareuth bietet als einziger Ort in Bayern einen kostenlosen Beratungstag der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen an. In der Außenstelle Greiz der Bundesbehörde kann jeder von 9 bis 15 Uhr kostenlos Einsicht in die Stasi-Akten beantragen. Besucher müssen den Personalausweis mitbringen oder die Sterbeurkunden für die in den Stasi-Akten verzeichneten Personen.