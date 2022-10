Tag der Deutschen Einheit: Mödlareuth blickt nach Südkorea

Die Gemeinde Mödlareuth in Oberfranken und der Landkreis Yeoncheon in Südkorea haben eines gemeinsam: Durch sie verlief beziehungsweise verläuft immer noch eine Grenze. Auf dieses gemeinsame Schicksal weist das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth im Landkreis Hof am Tag der Deutschen Einheit mit einer Sonderausstellung hin.

Live-Videokonferenz von Mödlareuth nach Yeoncheon

Die Ausstellung wird mit einer Live-Videokonferenz nach Yeoncheon in Südkorea eröffnet. Die Region Yeoncheon ist der Partnerlandkreis von Hof. Durch Yeoncheon zieht sich die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Eine jahrzehntelange Grenzmauer trennte auch das Dorf Mödlareuth. Die Fotoausstellung zeigt die Ursachen der Teilung in Mödlareuth und Yeoncheon und den Alltag der Menschen in den beiden Grenzregionen.

"In Deutschland ist die Teilung seit mehr als 30 Jahren Geschichte. Der Blick nach Südkorea lässt uns unsere eigene Historie noch einmal neu beleuchten, neu wahrnehmen und vor allem mit Dankbarkeit akzeptieren." Oliver Bär (CSU), Landrat von Hof.

Landrat Oliver Bär (CSU) eröffnet die Sonderausstellung am Feiertag gemeinsam mit Florian Herrmann (CSU), dem Chef der Bayerischen Staatskanzlei. Bei der Live-Videokonferenz werden aus Südkorea der Landrat des Landkreises Yeoncheon und Vertreter des südkoreanischen Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten zugeschalten.

Am Tag der Deutschen Einheit hat Mödlareuth die meisten Besucher

Zum Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung am Montag ab 9 Uhr werden in dem kleinen Dorf Mödlareuth direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze mehrere tausend Besucher erwartet. Der Tag der deutschen Einheit sei der besucherstärkste Tag für das bundesweit einzigartige "Deutsch-Deutsche Museum", so Museumleiter Robert Lebegern.

Grenzmauer trennte jahrzehntelang die Dorfbewohner

Das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth bietet am Feiertag von 9 bis 18 Uhr kostenlose Kurzführungen an. Die Besucher können auch sehen, wie momentan das Außengelände rund um das 200 Meter lange Reststück der Original-Grenzmauer umgestaltet wird. Die Mauer trennte jahrzehntelang Familien und Freunde in dem 60-Einwohner-Dorf.

Akteneinsicht in das Stasi-Unterlagen-Archiv möglich

Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung sowie des Stasi-Unterlagen-Archivs stellen im Deutsch-Deutschen Museum ihre Arbeit vor. Besucher können direkt Anträge auf Akteneinsicht stellen. Dies ist zum Beispiel auch für verstorbene Verwandte möglich.

Deutschlandfest der CSU mit Parteichef Markus Söder

Traditionell veranstaltet die CSU am 3. Oktober ihr Deutschlandfest in Mödlareuth. Hauptredner heuer ist Parteichef Markus Söder. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die AfD organisieren ebenfalls Veranstaltungen in dem ehemals geteilten Dorf.