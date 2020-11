Tag der Demokratie in Wunsiedel: Online oder mit "Schwimmnudeln"

Wegen Corona feiert das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" am Samstag den Tag der Demokratie im Internet. Aber es gibt auch auf dem Marktplatz ein Programm. Damit die Teilnehmer ausreichend Abstand zueinander halten, verteilen die Veranstalter Schwimmnudeln. Unter dem Motto "#verbuntenheit" will das Netzwerk ein Zeichen gegen Rechts und für Demokratie setzen.

Schwimmnudeln zum Abstand halten - auch gegen Rechts

"Es ist gerade in diesen Zeiten wichtig, Gesicht für Demokratie, Frieden und Toleranz zu zeigen", betont Netzwerk-Sprecherin Svenja Faßbinder. Ihre Kollegin Christine Lauterbach fügt laut Pressemitteilung hinzu: "Wir werden Abstand halten - vor allem nach Rechts". Um Abstände einzuhalten hat das Netzwerk 1,60 Meter lange Schwimmnudeln organisiert. Damit können die Teilnehmer genügend Abstand zum Nächsten halten. Bei allen Programmpunkten herrscht Maskenpflicht.

"Wunsiedel ist bunt" mit Live-Stream im Netz

Das Programm beginnt um 14.30 Uhr mit drei ökumenischen Friedensandachten in der Friedhofskirche, der katholischen Kirche und unter freiem Himmel am Burgermühlweiherplatz. Um 15.00 Uhr starten die Aktionen am Marktplatz mit einem Live-Stream im Internet. Hier spielt die Band "Rough Religion". Beim Jugendkunst-Mobil werden bunte Mund-Nasen-Masken gestaltet, auf der Bühne gibt es Video- und Redebeiträge. Um 16.00 Uhr beginnen Andachten entlang der Todesmarschrouten von 1945 in Gedenken an die Opfer.

Malen, basteln und backen und Bilder zu #verbundenheit posten

Auf Facebook und Instagram ruft das Netzwerk auf zur #verbuntenheit mit "Wunsiedel ist bunt" von zuhause aus: Malen, basteln, backen, nähen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, heißt es in der Einladung weiter. Hauptsache, die Bilder und Videos sind schön bunt und mit dem Hashtag #verbuntenheit versehen. Außerdem können Profilbilder auf Facebook mit einem Rahmen und dem Hashtag #verbuntenheit versehen werden.