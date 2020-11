Tag der Demokratie in Wunsiedel: Kreativ gegen Rechts

Rund 120 Menschen trafen sich mit Schwimmnudeln als Abstandshalter in der Hand auf dem Marktplatz in Wunsiedel, um den Tag der Demokratie zu begehen. Das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" hatte die Veranstaltungen gegen Rechts in diesem Jahr eigentlich ins Internet verlegt und explizit zur Teilnahme von zu Hause aufgerufen. Wer doch vor Ort dabei sein wollte, musste sich an die Maskenpflicht halten und mit einer 1,60 Meter langen Schwimmnudel Abstand zum Nächsten halten.

Ansprachen und Band-Auftritt in Wunsiedel per Livestream

Nach Andachten in Wunsiedler Kirchen wurden ab 15:00 Uhr per Livestream die Ansprachen vom Marktplatz und der Auftritt einer Wunsiedler Band übertragen. Selbst Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) wahrte Corona-Abstand und schaltete sich zu.

Mit Hashtag "#verbuntenheit" gegen Rechts

Unter dem Hashtag "#verbuntenheit" riefen die Veranstalter zur Teilnahme und Unterstützung im Netz auf: Ob Malen, Basteln, Backen, Nähen - hauptsache, die Bilder und Videos sind schön bunt und mit dem Hashtag #verbuntenheit versehen, so heißt es vom Netzwerk "Wunsiedel ist Bunt" vor Ort. Das Netzwerk "Wunsiedel ist Bunt" will mit diesem Protest gegen Rechts zeigen, dass auch unter Corona-Auflagen Demonstrationen und Veranstaltungen möglich sind. "Es ist gerade in diesen Zeiten wichtig, Gesicht für Demokratie, Frieden und Toleranz zu zeigen", betont Netzwerk-Sprecherin Svenja Faßbinder.

Wunsiedel - Rechtsextremer Treffpunkt im November

Wunsiedel ist seit Jahren im November Treffpunkt von Rechtsextremen. Die Neonazi-Partei "Der Dritte Weg" hatte zu einem sogenannten Heldengedenken aufgerufen, dann aber aufgrund der strengen Corona-Auflagen wieder abgesagt. Die Stadt und das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" beziehen seit Jahren Stellung gegen die Aufmärsche von Rechtsextremen in Wunsiedel. Hintergrund ist, dass sich bis 2011 das Grab von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß hier befand.