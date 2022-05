Tag der Arbeit: Kundgebungen geprägt von Ukraine-Krieg

Zahlreiche Menschen haben sich am Tag der Arbeit in verschiedenen Städten in Bayern zu den traditionellen Demonstrationen zum 1. Mai versammelt. Rund 4.000 Menschen etwa verfolgten nach Polizeiangaben die Kundgebung in München. Unter anderem in Würzburg, Schweinfurt, Nürnberg und Rosenheim fanden ebenfalls Veranstaltungen statt - zumeist organisiert von Gewerkschaften. Insgesamt gab es rund 90 Kundgebungen.

Angesichts des Krieges in der Ukraine standen allerdings nicht nur die traditionellen Themen wie Tariflöhne und mehr Tarifbindung oder der Schutz vor Armut im Alter im Vordergrund. So betonte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gleich zu Beginn seiner Rede, dass man sich in schwierigen Zeiten versammele. "Krieg in Europa. Ein brutaler Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat. Wir alle sehen jeden Tag die schrecklichen Bilder, hören immer wieder neue Schreckensnachrichten."

Dennoch sei es wichtig, sich für die Rechte der Arbeitnehmer stark zu machen. In München etwa würde wegen der hohen Lebenshaltungskosten selbst ein Mindestlohn von zwölf Euro für viele Menschen nicht zum Leben reichen. Auch die Bekämpfung der steigenden Mieten sei nötig, damit sich die Einwohner das Leben in der Landeshauptstadt weiter leisten könnten.

Sorge um Situation der Rentner

In seiner Rede auf dem Nürnberger Kornmarkt kritisierte der Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl, Arbeitgeber, die sich einem fairen Wettbewerb durch Tarifflucht entziehen. Dies sei "ein Skandal der modernen Arbeitswelt". Betriebe sollten durch ihre Produkte konkurrieren und ihr Geschäftsmodell nicht auf schlecht bezahlter Arbeit aufbauen, so Stiedl. Mit Blick auf die Ukraine stellte er heraus: Krieg und militärische Aggression dürften niemals Mittel der Politik sein.

Bayerns IG Metall-Bezirksleiter Johannes Horn warnte angesichts des Ukraine-Krieges vor einer neuen Aufrüstungsspirale. Jedes souveräne Land wie die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung und die Europäer seien in der Pflicht, der Ukraine zu helfen, sagte er bei der Kundgebung in Augsburg. Horn blickte auch auf die Rekordinflation, die Beschäftigten sollten hier weiter entlastet werden.

Verena Di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern, forderte in ihrer Rede auf dem Neupfarrplatz in Regensburg mehr Unterstützung für Rentnerinnen und Rentner. Aktuell sei in Bayern jeder fünfte ältere Mensch ab 65 Jahren armutsgefährdet, heißt es in einer Mitteilung des DGB. Daher sei es gut, dass die Rentenerhöhung im Westen in diesem Jahr 5,35 Prozent betrage. Mit Blick auf die aktuelle Inflationsrate reiche das jedoch nicht aus.

DGB-Chef Hoffmann: keine Aufrüstung zulasten sozialen Friedens

Auf der bundesweit zentralen Kundgebung zum 1. Mai in Berlin erklärte DGB-Chef Reiner Hoffmann, militärische Friedenssicherung dürfe niemals zulasten des sozialen Friedens erkauft werden. Das Geld werde für Investitionen in die Transformation der Gesellschaft und für die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats benötigt.

Mit Blick auf die Geflüchteten in Deutschland betonte der DGB-Chef, deren Qualifikationen müssten unbürokratisch anerkannt werden, weil sie nur so schnell anständig bezahlte Arbeit finden. Angesichts steigender Energiepreise lobte Hoffmann das - so wörtlich - "ambitionierte energiepolitische Programm" der Ampel-Koalition. Die Gewerkschaften würden sie dabei unterstützen, aber in puncto Bezahlbarkeit von Energie auch ganz genau hinschauen.

Scholz bei Rede als "Kriegstreiber" beschimpft

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte bei der Mai-Kundgebung in Düsseldorf Deutschlands Solidarität mit der Ukraine. "Wir werden nicht zulassen, dass hier mit Gewalt Grenzen verschoben und ein Territorium erobert wird." Das sei Imperialismus, sagte Scholz, der ankündigte, die Ukraine weiter zu unterstützen, "auch dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen".

Er respektiere jeden Pazifismus und jede Haltung, sagte Scholz, aber einem Ukrainer müsse es zynisch vorkommen, "wenn gesagt wird, er solle sich gegen die Putin'sche Invasion ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen." Er sei dankbar, dass es in Deutschland so viel Unterstützung gebe und auch "auf diesem Platz trotz einiger, die dazwischenrufen", sagte Scholz an Protestierende gewandt, die ihn während der Rede als Kriegstreiber beschimpften und "Frieden schaffen ohne Waffen" skandierten.