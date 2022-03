Tafeln in Fürth und Nürnberg bitten um Lebensmittelspenden

Der Andrang bei den Tafeln in wächst. In Fürth bitten die Ehrenamtlichen Privatpersonen und Händler um Lebensmittelspenden. Die Ausgabe von Lebensmittel ist bereits rationiert.

Hilferuf der Fürther Tafel

Im Kühlhaus der Fürther Tafel sind Joghurt, Quark und Molkereiprodukten gelagert. Viel ist nicht mehr da. Nur ein paar Kisten stehen da noch. Ansonsten ist das Lager leer. Annemarie Gietl leitet an diesem Tag die Ausgabe. Sie weiß schon im Vorfeld, dass es nicht reichen wird, um die vielen Bedürftigen zu versorgen. "Wir müssen die Sachen rationieren.“ Die Ehrenamtlichen versorgen 2500 Bedürftige in Fürth mit gespendeten Lebensmitteln, die von den Supermärkten nicht mehr verkauft werden können. Angie Schreiber hilft hier auch als Ehrenamtliche. Sie bestückt die Regale mit den Sachen, die heute vorhanden sind. "Also ich habe gesehen: Wir haben Gemüse und Obst da, wir haben auch Gebäck und werden wahrscheinlich noch Brot und Brötchen bekommen. Aber Kühlware und Molkereiprodukte sind zurzeit einfach nur in ganz geringen Mengen vorhanden.“

Trockenware wie Reis, Mehl, Konserven und Zucker fehlen

Günther Niedermeier hat gerade wieder mehrere Supermärkte abgeklappert, um dort Spenden einzusammeln. Neben Molkereiprodukten hatte er gehofft, dass er für die Tafel auch haltbare Trockenware bekommt. Aber leider Fehlanzeige. "Wir haben Gemüse und Obst bekommen, darüber freuen wir uns auch sehr, aber Frischware ist wieder wenig dabei. In den letzten Wochen ist es immer schwieriger geworden, Spenden zu bekommen.“ Das hängt seiner Meinung nach auch damit zusammen, dass sehr viele Spenden benötigt werden, viele Leute nachfragen und Bedarf haben.

Auch Flüchtlinge aus der Ukraine kommen zur Tafel

Yuliia Pavlovska aus der Ukraine ist seit drei Wochen in Deutschland. Sie hat gehört, dass es hier Lebensmittel gibt. "Wir sind sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung. Wir sind vor allem sehr froh darüber, dass wir hier in Deutschland so aufgenommen werden.“ Etwa zweihundert ukrainische Flüchtlinge haben sich bereits bei der Tafel angemeldet. Hinzu kommen die 2500 Bedürftigen aus Fürth. Die Ehrenamtlichen der Tafel bitten daher dringend um Hilfe und fordern die Bevölkerung auf Lebensmittel vorbeizubringen. Der Aufruf richtet sich vor allem auch an die Supermärkte.

Nürnberger Tafel benötigt Lebensmittel für Suppenküche

Anfang des Jahres hat die Tafel ihre Suppenküche in Nürnberg in Betrieb genommen. Ehrenamtliche und Hobbyköche stehen hier am Herd. Sie versorgen ukrainische Flüchtlinge mit einem warmen Essen. Täglich kochen sie im Schnitt 500 Mahlzeiten, erzählt Edeltraud Rager, die Leiterin der Nürnberger Tafel. "Für die Suppenküche brauchen wir natürlich Nachschub. Wir bekommen von den Bauern Gemüse, aber wir bekommen nur sehr schwer Fleisch und Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln.“ Lebensmittelspenden von Privatleuten und Supermärkten können vor Ort bei den Tafeln abgegeben werden.