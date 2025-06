Tafel versus Erbschein: Zwei Leben in München

München: Hohe Einkommen, starke Kaufkraft und große Armut

Gemessen an der Kaufkraft liegt München rund 35 Prozent über dem deutschen Durchschnitt. Und wenn man die Einkommen betrachtet, ist die Landeshauptstadt die reichste Großstadt Deutschlands.

Zu diesen Rekorden will der letzte Armutsbericht von 2022 so gar nicht passen. Doch auch das ist Realität: Jede sechste Person ist in München von Armut betroffen. Und vielen ist nicht anzusehen, dass das, was sie verdienen oder an Rente beziehen, fürs Überleben kaum reicht. Auf dem Alten Nordfriedhof – zwischen Schwabing und Maxvorstadt – verteilt die Münchner Tafel zweimal in der Woche Lebensmittel an 280 Menschen, die bedürftig sind. Die meisten von ihnen leben in der Nähe.

Per Arbeitsunfall in die Altersarmut

Charlotte ist 83 Jahre alt. Auch sie ist auf die Lebensmittelspenden angewiesen. "Ich habe 24 Jahre ein Lokal um die Ecke betrieben. Jetzt bekomme ich 480 Euro Rente. Wie wollen Sie davon leben?". Wegen dieser niedrigen Rente bekommt sie aufstockende Grundsicherung.

Laut einer Studie des Familienministeriums sind fast ein Viertel der Über-80-Jährigen von Armut betroffen. Die Armutsquote der Frauen ist nochmal neun Prozentpunkte höher als die der Männer. Charlotte hat mit Ende 70 noch in ihrer Kneipe gearbeitet. Dann übersieht sie beim Bedienen zwei Stufen und stürzt schwer. Es folgen zwei Knie-Operationen und drei Rehas. Sie musste ihr Lokal aufgeben. Ein finanzieller Schock.

Per Erbschein für immer ausgesorgt

Steffi hingegen hat mit 26 Jahren dank ihres Erbes ausgesorgt. Laut der Deutschen Bundesbank gehört man mit einem Nettohaushaltsvermögen von rund 1,2 Millionen Euro zu den reichsten fünf Prozent der Deutschen. Um sich sinnvoll zu beschäftigen, hilft Steffi hin und wieder in einer Gärtnerei aus – unentgeltlich. Sie befindet sich gerade zwischen zwei Studiengängen und hat viel Zeit. In den letzten eineinhalb Jahren hat sie eine ihrer Eigentumswohnungen sanieren lassen. Wieviel der Umbau insgesamt gekostet habe, lässt sie offen: "Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen."