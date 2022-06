Tafel in Bad Neustadt sucht neues Führungsteam ab 2024

Aus Altersgründen wollen alle Vorstands-Mitglieder der Tafel in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufgeben. Die erste Vorsitzende Romy Straub sagt gegenüber BR24, sie sei mit 65 Jahre nahezu die Jüngste. Ihre rund 25 Helfer seien zwischen 70 und 80 Jahre alt. Für sie werde es immer schwieriger, unter anderem schwere Kisten zu schleppen. Straub wolle zwar bis Ende 2024 weitermachen. Aber um auch künftig bedürftige Menschen in und um Bad Neustadt mit günstigen oder kostenlosen Lebensmitteln versorgen zu können, sucht die Tafel einen neuen siebenköpfigen Vorstand.

Komplett neues Führungsteam gesucht

Zwischenzeitlich haben sich laut Straub mehrere Leute gemeldet, die ihre ehrenamtliche Tätigkeit angeboten haben. Aus Sicht von Straub müsse sich jedoch bis Ende 2024 ein komplett neues Führungsteam bilden, um mit neuen ehrenamtlichen Helfern die Tafel Bad Neustadt in die Zukunft zu führen. Dabei reiche es aus, wenn sich das neue Führungsteam ab 2024 formiere. Die neuen Vorstands-Mitglieder würden dann eingearbeitet werden, sagte Straub.

Tafel versorgt bis zu 100 Familien

Die Tafel in Bad Neustadt gibt es seit 15 Jahren. Auch aus personellen Gründen hat sich das Tafel-Team entschieden, mit Beginn des Krieges in der Ukraine keine neuen Kundinnen und Kunden anzunehmen. Die Tafel Bad Neustadt betreut regelmäßig zwischen 70 und 100 Familien. Die nächste Tafel gibt es in Bad Kissingen.