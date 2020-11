Täter nach Einbruch in Bankfiliale auf der Flucht

In der Nacht auf Mittwoch drangen die Unbekannten nach Angaben der Polizei in die Bankfiliale im Altmannstein im Landkreis Eichstätt ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster kamen sie in das Gebäude. Die Täter stahlen einen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Tresor und einem Geldautomaten.

Höherer Sachschaden

Bei dem Einbruch selbst verursachten die Täter außerdem einen höheren Sachschaden, ebenfalls im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0841 / 93 43-0. Die Täter sollen zwischen 23 und 2 Uhr in die Bankfiliale eingedrungen sein.