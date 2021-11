Täter flüchtig: Schon wieder Geldautomatensprengung in Kemmern

In der Nacht auf Dienstag ist in Kemmern im Landkreis Bamberg ein Geldautomat gesprengt worden. Das bestätigt eine Sprecherin der Polizei auf BR-Nachfrage. Gegen drei Uhr war der Notruf eingegangen.

Kemmern: Polizei fahndet nach dunklem Audi

Aktuell fahndet die Polizei nach den unbekannten Tätern, die mit einem dunklen Audi vom Tatort geflohen sein sollen. Auch ein Polizeihubschrauber ist dabei im Einsatz. Bei der Sprengung sei ein erheblicher Sachschaden am Gebäude entstanden. Ob und wie viel Beute die Täter machen konnten, ist noch nicht bekannt, so die Sprecherin der Polizei weiter.

Zweite Geldautomatensprengung binnen sechs Monaten

Bereits im Juni war ein Geldautomat in Kemmern gesprengt worden. Dabei hatten die Täter 50.000 Euro erbeutet und einen Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro verursacht. Auch beim Vorfall vor einem halben Jahr sollen die Täter in einem dunklen Audi geflüchtet sein.