Täglich 6.600 Impfungen in Niederbayern und der Oberpfalz

In den neu errichteten Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz können nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit (LGL) jeden Tag mehr als 6.600 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, sobald die entsprechenden Impfstoffe zugelassen und ausgeliefert sind. Allerdings werden in der Oberpfalz – gemessen an der Einwohnerzahl – deutlich geringere Impfkapazitäten vorgehalten. Im Vergleich zu Niederbayern könnte es in der Oberpfalz bis zu zehn Tage länger dauern, bis die erste Corona-Impfkampagne für die besonders gefährdeten Personengruppen abgeschlossen ist.

Mehr Kapazitäten in Niederbayern

Bis 15. Dezember hatten alle bayerischen Landkreise und Städte Zeit, Zentren einzurichten, in denen die neuen Impfstoffe gegen das Coronavirus verabreicht werden können. In Niederbayern mit seinen rund 1,2 Millionen Einwohnern können laut LGL ab sofort jeden Tag 3.900 Menschen geimpft werden. In den Impfzentren in der Oberpfalz (rund 1,1 Millionen Einwohner) dagegen sind im Ernstfall nur 2.700 Impfungen pro Tag möglich.

Besonders gefährdete Personen zuerst

Die ständige Impfkommission hat empfohlen, in einer ersten Impfkampagne nur die besonders gefährdeten Menschen zu impfen. Das sind generell die Menschen über 80, die Bewohner und das Personal in Alten- und Pflegeheimen, sowie viele Beschäftigte im Gesundheitswesen. Expertenschätzungen zufolge gehören in Deutschland rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung zu dieser Risikogruppe.

Dauert Impfkampagne in der Oberpfalz länger?

Vorausgesetzt, es steht genügend Impfstoff zur Verfügung: dann könnten in den niederbayerischen Impfzentren rein rechnerisch binnen 30 Tagen alle Menschen aus dieser Risikogruppe geimpft werden. In der Oberpfalz dagegen würde die erste Impfkampagne mindestens 40 Tage lang dauern. Im bayernweiten Vergleich haben den LGL-Zahlen zufolge nur die Impfzentren in Oberbayern und in Schwaben noch weniger Kapazitäten als die Oberpfalz.

Nicht berücksichtigt in dieser Rechnung sind allerdings die sogenannten mobilen Impfteams, die es in vielen Städten und Landkreisen geben soll. Sie sollen zum Beispiel die Impfung der Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen vornehmen, die ihr Zuhause nicht mehr verlassen können.