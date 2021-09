Tabuthema: Was passiert, wenn Männer häusliche Gewalt erfahren?

Schutzwohnung für schlimme Fälle

In der Beratungsstelle laufen zunächst die Fälle auf. Ist ein Mann sehr stark von Gewalt im häuslichen Umfeld betroffen, reicht eine Beratung nicht aus. Die betroffenen Männer schicken die Berater zu Psychologen und gegebenenfalls auch in eine Schutzwohnung. Diese sind mit Frauenhäusern zu vergleichen. Die Anzahl dieser Schutzwohnungen ist aber deutlich geringer.

Vom Freistaat finanziert

Insgesamt gibt es in Bayern drei Beratungsstellen für häusliche Gewalt gegen Männer. Diese werden vom Bayerischen Staatsministerium finanziert. Die beiden anderen sind in Augsburg und München. Damit ist die Stelle in Nürnberg für ganz Franken und Teile der Oberpfalz zuständig. Zweimal im Monat wird in Würzburg in Unterfranken beraten, einmal im Monat im oberfränkischen Hof. Beratungen sind auf über das Telefon möglich.