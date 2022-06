Tabuthema Sterben: Wie man mit Kindern über den Tod reden kann

Nur ein paar Jahre alt wird der durchschnittliche Hamster oder Wellensittich – was viele Eltern vor ein echtes Problem stellt. Denn stirbt das innig geliebte Haustier, stellt sich die Frage: Wie erklärt man das der Tochter oder dem Sohn?

"Es gibt manche, die setzen dann einfach ein Tier in den Käfig, das ähnlich aussieht", sagt Gabriele Titze vom Kinder- und Jugendhospizdienst in Günzburg. Die Eltern wollen vermeiden, dass ihr Kind leidet, doch gerade das sei der falsche Weg: "Es geht darum, die Trauer gemeinsam auszuhalten, so werden die Kinder stark fürs Leben“, sagt Titze.

Lockerer Umgang mit Vergänglichkeit

Sie besucht deshalb Schulen, wie die St. Michael-Grundschule in Neu-Ulm. Spielerisch will sie den Kindern etwas über das Sterben beibringen. Da gibt es etwa die Geschichte vom Dachs, der irgendwann in einem langen Tunnel seines Baus verschwindet und nicht mehr wiederkommt.

Die Kinder basteln aber auch Schmetterlinge, um das Werden und Vergehen einer Raupe und schließlich ihre Weiterentwicklung zu zeigen. "Es ist wichtig, dass die Kinder etwas tun, um Trauer zu bewältigen", sagt Titze. Sie könnten der verstorbenen Oma noch einen Brief schreiben oder Luftballons am Grab steigen lassen. Das helfe, die Trauer aktiv zu verarbeiten. Im Klassenzimmer der 4b steht auch eine bunte Urne, mit einem Herz und einer Sonne bemalt, die die Kinder anschauen dürfen.

Kindern Sicherheit geben und die Angst nehmen

Bei den Schülerinnen und Schülern scheint diese Form des Unterrichts jedenfalls gut anzukommen. Die Stimmung im Klassenzimmer ist trotz des vermeintlich schweren Themas eher gelöst. "Ich hatte früher viel Angst vor dem Tod, aber jetzt ist es besser geworden", sagt Ivan. "Wir haben gelernt, dass ja jeder irgendwann mal sterben muss und manchmal schlafen die Menschen auch einfach nur ein", ergänzt Luisa. Den Kindern die Angst vor dem Tod zu nehmen, das ist eines der Ziele von Gabriele Titze. Erfahrungen von Verlust seien allgegenwärtig im Leben der Kinder, betont sie. Deshalb müsse man auch darüber sprechen, um ihnen wieder Sicherheit zu geben.

Tabuthema Sterben

Dass der Tod oft noch ein heikles Thema ist, das wird sichtbar, wenn man mit den Eltern der Grundschüler spricht: "Wir reden zuhause eher nicht darüber und waren anfangs schon etwas skeptisch, aber das Projekt ist wirklich gut gemacht", sagt eine Mutter. Sterben gehöre zum Leben dazu, das ist eine der zentralen Botschaften des Projekts.

Die Trauer um einen geliebten Menschen sei wichtig, sagt Titze. Aber genauso entscheidend sei es, nach einer gewissen Zeit wieder zurück ins normale Leben zu finden. Kurz vor Schulschluss stehen alle in einem Kreis und stimmen zusammen ein Lied an: "Am Ende wird alles gut."