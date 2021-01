"Tabubruch": Brandls Handy-Überwachungsvorschlag schlägt Wellen

"Brandl spielt Querdenkern in die Hände"

BR24-User "Goggolore" mahnt die Politik, mit ihren Forderungen nach Überwachung vorsichtig zu sein: "Genau solche Aktionen, die mit der Überwachung der Bürger spielen, spielen den Querdenkern in die Hände. Damit werden sie mit ihren Aussagen bestätigt, dass uns der Staat nur überwachen will.

Und "ja_so_wos_ha" meint ebenfalls, dass die Idee sei "Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern". Brandl solle sich schämen.

Sind Ausflügler Kriminelle?

Viele User fühlen sich durch Brandls Handy-Vorschlag zudem kriminalisiert. "Augustiner" fragt: "Normale Menschen sollen überwacht werden wie sonst nur Kriminelle?" Und "DeBe" stellt nüchtern fest: "Wer Handydaten auslesen will, braucht vorher ausreichende Gründe für eine Straftat und da ist der Staatsanwalt gefragt, nicht die Polizei, die auf der Straße Autos kontrolliert. Unverhältnismäßig!"

"manfred-jomrich" wendet sich direkt an den studierten Juristen Uwe Brandl und erinnert ihn daran, dass die Auslesung von Mobilfunkdaten im Einzelfall einen richterlichen Beschluss voraussetze, und der brauche den Anfangsverdacht einer Straftat. Aber: "Bei Zuwiderhandlung gegen die 15-Kilometer-Regel liegt keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit vor. Nach derzeitiger Rechtslage ist Ihr Vorschlag allenfalls populistisch, juristisch jedenfalls falsch."

Vorschlag nicht umsetzbar

Einige BR24-Kommentatoren geben außerdem zu Bedenken, dass der Vorschlag gar nicht umsetzbar wäre. "Eigene_Meinung" zum Beispiel schreibt, dass viele, die sich außerhalb des 15-Kilometer-Raumes aufhalten, an ihren Arbeitsplatz fahren oder zum Einkaufen. Die Regel soll ja aber nur touristische Ausflüge in Hotspot-Gebieten verhindern. Die Datenflut sämtlicher Bewegungsprofile zu überprüfen, dürfte also tatsächlich unrealistisch sein.

Auch "Leser_Tom" bezweifelt die Sinnhaftigkeit von Uwe Brandls Vorschlag: Er zum Beispiel habe ein Firmenhandy aus dem derzeitigen Hotspot Nürnberg. Da er aber im Homeoffice arbeite, befinde sich das Handy meist außerhalb des 15-Kilometer-Radius. "Was soll nun passieren? Kommt die Polizei bei mir vorbei oder kommt das Bußgeld automatisch mit auf die Handyrechnung? :D" Das sei "mal wieder ein Vorschlag aus der Politik, der nicht ansatzweise zu Ende gedacht ist".

Viele User schreiben außerdem, sie würden ihr Handy dann eben zuhause lassen oder ausschalten.

Überwachung: "Mir wäre es egal"

Manche User bekommen bei der Vorstellung, dass aus Handydaten Bewegungsprofile erstellt werden könnten, keine Kopfschmerzen. Scaramanga etwa versteht die Aufregung vieler nicht und findet es sogar richtig, mit der vorgeschlagenen Überwachung die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen: "Mir wäre es egal, ob mein Handy ausgewertet wird oder nicht, schließlich halte ich mich für nicht so wichtig, dass es 'außerhalb der Pandemie' von Bedeutung wäre, bzw. dass es jemanden wirklich interessiert, wo ich mich aufhalte und warum."

Schwarzbrenner findet Brandls Aktion gut. Er meint, die Internetriesen hätten ja ohnehin alle Bewegungsdaten: "Wenn nun Google also die NSA also Trump etc. die Daten haben, warum dann nicht der eigene Staat in einer besonderen Situation."