Syrischer Kriegsreporter zeigt Bilder in Nürnberg

Bilder von zerstörten Häusern, Straßen, auf denen gerade eine Rakete eingeschlagen ist aber auch Kinder, die fröhlich spielen - Badi Khlif (32) hat die Gegensätze und die Gräueltaten des Kriegs in Syrien mit seiner Kamera aufgenommen. Von 2011 bis 2015 war er Kriegsreporter in Syrien. Eine kleine Auswahl seiner Bilder gibt es derzeit im Gemeinschaftshaus in Nürnberg-Langwasser zu sehen. Der Fokus liegt auf den Jahren 2013 bis 2014, eine Zeit, in der das syrische Regime Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat, erzählt Badi Khlif. Einige seiner Bilder könne er gar nicht zeigen, weil ihm die Speicherkarten abgenommen worden seien.

Belastende Erinnerungen

Wenn er die Bilder der Ausstellung sieht, dann muss Badi Khlif unweigerlich an die Zeit zurückdenken, die er in Syrien während des Kriegs verbracht hat. Es sind keine schönen Erinnerungen: „Je mehr Bilder ich sehe, desto trauriger werde ich, aber ich versuche meinen Schmerz zu vermeiden, um für die Menschenrechte weiterzukämpfen.“ Als Kriegsreporter berichtete er für mehrere internationale Nachrichtenagenturen wie AFP oder Reuters, seine Arbeit war dem syrischen Regime ein Dorn im Auge. Mehrmals sei er verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und auch gefoltert worden. Auch der IS habe ihn bedroht und sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Mehrmals sollte er auf der Straße erschossen werden, berichtet er. „Sie haben versucht mich zu beeinflussen, damit ich mit ihnen zusammenarbeite. Ich habe mich dagegen gewehrt.“

Flucht nach Deutschland

Als Badi Khlif 2015 in die Türkei flieht, wird er gewarnt, er sei auch hier nicht sicher, deswegen macht er sich weiter auf den Weg nach Europa. Auch auf der Flucht nach Deutschland kommt er abermals in Lebensgefahr, schafft es aber letztendlich in ein Land zu fliehen, das von Frieden und Demokratie geprägt ist. Hier angekommen, hat er zum ersten Mal Zeit, sein gesammeltes Material in Ruhe zu sichten. So kommt er auf die Idee, daraus einen Dokumentarfilm zu machen, auch um das Erlebte verarbeiten zu können.

Dokumentarfilm „Between Life and Death“

Mehrere Jahre arbeitet der Syrer daran, aus all seinen Filmaufnahmen einen Dokumentarfilm zu machen. Dabei ist es ihm wichtig, nicht nur seine Perspektive auf den Krieg in Syrien zu zeigen, sondern auch die anderer Menschen, die aus Syrien geflohen sind. In Bamberg findet er eine Familie, die ihm ihre Fluchtgeschichte erzählt. Badi Khlif stellt Teile der Flucht der Familie in einem Wald in Franken nach - dreht und schneidet alles selbst. „Ich habe diesen Film auch gemacht, um den Leuten die hierher gekommen sind, eine Identität zu geben.“ Nach vielen Jahren Arbeit ist sein Dokumentarfilm „Between Life and Death“ im vergangenen Jahr fertig geworden. Er reicht ihn bei verschiedenen Filmfestivals ein und gewinnt auch Preise — so zum Beispiel bei den „Berlin Shorts Awards“ oder den „Bratislava International Film Awards“. Auch bei der Ausstellungseröffnung im Gemeinschaftshaus in Langwasser zeigt er seinen Film.

Kämpfen für Frieden und Demokratie

Der Krieg in der Ukraine nimmt Badi Khlif sehr mit: „Die ersten zwei Stunden des Angriffs auf die Ukraine habe ich richtig geweint. Ich sehe die Bilder aus der Ukraine und fühle mich wie in Syrien.“ Mit seinen Bildern und Filmen will Badi Khlif auch in Zukunft ein Zeichen für Frieden und Demokratie setzen. Freiheit sei mehr als nur ein Wort, es sei etwas sehr Wertvolles für die Menschen. Die Leute, wie hier in Deutschland, die in Frieden und Demokratie leben, sollen sich dafür einsetzen, dass Rassismus und Diktatoren keine Chance hätten, so Khlif. Nun arbeitet er an dem Konzept eines weiteren Films, bei dem er auch die Geschichten der Menschen erzählen will, die aus Syrien nach Europa geflohen sind und sich hier ein neues Leben aufgebaut haben.