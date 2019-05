Syrischer Journalist in Würzburg: Wie sehen uns Flüchtlinge?

Kassar Marie hat als Journalist in Syrien gearbeitet und im Mai im BR Studio Mainfranken hospitiert. Er selbst hat in seinen vier Jahren in Deutschland bisher viel Positives erlebt.

Viel Menschlichkeit in Deutschland

Die Deutschen zeigen viel Herz, auf Arabisch würde man sagen: "Sie haben viel Menschlichkeit", berichtet Kassar Marie. Er selbst habe nichts Negatives erlebt, aber es gebe natürlich immer wieder auch andere Situationen, von denen befreundete Flüchtlinge berichten. Da gehe es meist um rassistische Vorbehalte. Sobald man sich dann näher kennen lerne, würden solche Vorurteile schnell zerstreut.

Auf seine Beiträge beim BR, auch auf Fragen, die er im Vorfeld dieses Beitrags an die Facebook-Community gestellt habe - so unter dem Motto: "Wie seht Ihr die Deutschen?", hätten sehr viele geantwortet, so Kassar Marie. 99,9 Prozent der Kommentare waren positiv.

Hilfsbereitschaft und Wissen um andere Kulturen

Er selbst sei mit wenig Erwartungen nach Deutschland gekommen. Ihm falle aber auf: Beim Freundeskreis Asyl, in der Nachbarschaft oder unter Freunden gibt es eigentlich immer jemanden, der Hilfe leistet - mit Behördendokumenten zum Beispiel. Und in Deutschland finde man dann auch eine Lösung, einen Weg durch den Ämterdschungel. Das sei in Syrien oft schwieriger gewesen.

Die Deutschen, die er kennen gelernt habe, haben sich auch viel Wissen angeeignet, würden dem syrischen Kulturkreis mit viel Respekt begegnen. Nur, dass in Deutschland Hunde so einen hohen Stellenwert haben, mit in der Wohnung leben, das sei immer noch gewöhnungsbedürftig für ihn. Hunde gelten im Islam als unreine Tiere, da müsse er selbst noch Vorbehalte überwinden, so Kassar Marie.