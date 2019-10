Syrien-Vorschlag: Söder stärkt Kramp-Karrenbauer den Rücken

CSU-Chef Markus Söder hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrem Vorschlag einer Schutzzone in Nord-Syrien den Rücken gestärkt. Es sei gut, wenn Deutschland "insgesamt außenpolitisch handlungsfähiger wird", sagte Söder am Mittwoch dem BR. Denn in der aktuellen Situation habe Europa kein Mitspracherecht.

Söder verband das Lob für die Verteidigungsministerin mit Kritik an Außenminister Heiko Maas (SPD), der analysiere, aber zu wenig handle. "Wir spüren seit Wochen und Monaten, dass die deutsche Außenpolitik einen neuen Schwung braucht", sagte Söder. Der CSU-Chef ergänzte aber, dass der Vorschlag jetzt "mit allen abgestimmt werden" müsse, besonders zwischen Außen- und Verteidigungsministerium. Zu einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr an einer Schutzzone im Norden Syriens äußerte sich Söder nicht.

SPD weiter pikiert nach AKK-Vorstoß

Kramp-Karrenbauer, die auch CDU-Chefin ist, hatte am Montag eine solche Schutzzone unter deutscher Beteiligung vorgeschlagen. Ziel sei es, den Kampf gegen die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) wieder fortzusetzen. Zudem solle die Bürgerkriegs-Region stabilisiert werden. Der Vorstoß hatte besonders bei GroKo-Partner SPD für Unmut gesorgt, weil Bundesaußenminister Heiko Maas nur per SMS von dem Vorstoß erfahren hatte. Am Mittwoch warf SPD-Außenpolitiker Nils Schmid Kramp-Karrenbauer sogar Ahnungslosigkeit vor.

Auch die CSU war von dem Vorschlag überrascht worden. Florian Hahn, stellvertretender Generalsekretär und CSU-Verteidigungspolitiker, hatte dem BR bereits am Dienstag gesagt, grundsätzlich seien deutsche Vorschläge für Stabilität in der Region richtig. Auch Hahn hatte aber ergänzt: "Alle Schritte müssen gut überlegt und mit allen Partnern abgestimmt sein."

Kramp-Karrenbauer will Uno-Sicherheitsmandat

Kramp-Karrenbauer hat indes ihre Pläne konkretisiert. Sie will die von ihr vorgeschlagene "Sicherheitszone" in Nord-Syrien von einer UN-Truppe schützen lassen. Vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestags sagte sie nach Teilnehmerangaben, dass es für den Einsatz ein Mandat der Vereinten Nationen geben müsse und die Truppe auch von den UN geführt werden sollte. Das wäre dann ein Blauhelmeinsatz, wie man ihn zum Beispiel aus Mali kennt. In Afghanistan ist dagegen eine Nato-Truppe im Einsatz.

Benötigt würde die ganze Bandbreite militärischer Fähigkeiten - auch Kampftruppen. Wie groß die Truppe sein müsste und inwieweit sich die Bundeswehr daran beteiligen könnte, wollte Kramp-Karrenbauer nicht sagen.