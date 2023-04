Syrer planten offenbar Anschlag – Zugriff in Hamburg und Kempten

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Planungen eines Sprengstoff-Anschlags mit islamistischem Hintergrund ist ein 24-Jähriger im Allgäu vorläufig festgenommen worden. Nach dpa-Informationen waren bei der Durchsuchungsaktion am Dienstag in Kempten auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Widerstand habe der Mann bei seiner Festnahme nicht geleistet. Die Ermittler stellten bei dem Einsatz unter anderem Mobiltelefone sicher.

Bruder bei Terror-Plänen unterstützt

Der 24 Jahre alte Syrer soll seinen vier Jahre älteren Bruder in der Planung eines Anschlags auf zivile Ziele bestärkt haben. Der 28-jährige Syrer wurde am Dienstag in Hamburg festgenommen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg zusammen mit dem Landes- und dem Bundeskriminalamt mitteilte, soll der verdächtige Syrer gemeinsam mit seinem Bruder "aus einer radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung" heraus einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel habe es zwar nicht gegeben, hieß es. Allerdings habe der 28-Jährige vorgehabt, sich selbst mit dem Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen und dabei "möglichst viele Ungläubige mit in den Tod zu reißen".

Kauf von Sprengstoffmaterialien über Ebay

Um einen Angriff durchzuführen, soll der 28-jährige Hauptbeschuldigte aus Hamburg seit einigen Wochen über die Onlineplattform Ebay und sonstige Anbieter Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials erworben haben.

Im Zuge der laufenden strafprozessualen Maßnahmen konnte der 28-Jährige durch Spezialkräfte der Bundespolizei in Hamburg festgenommen werden. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung (§ 89c StGB) vor. Hiernach wird u.a. bestraft, wer "Vermögenswerte" sammelt und entgegennimmt, um damit einen Mord zu begehen. Der in ähnlichen Ermittlungen übliche Tatvorwurf der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat werde bislang nicht erhoben, da noch wesentliche Teile für die Sprengfähigkeit des Gürtels gefehlt hätten.

Durchsuchungen in Hamburg und Kempten

Mehrere Objekte in Hamburg und in Kempten seien am Dienstagvormittag durchsucht worden. Es seien umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen sichergestellt worden. An der Aktion seien 250 Polizisten beteiligt gewesen. Die Maßnahmen wurden vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sowie der Bundespolizei unterstützt.

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) lobte die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Dadurch sei ein Verdächtiger festgenommen worden, "der offenbar einen islamistischen Sprengstoffanschlag vorbereitete. (...) Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen", sagte Grote.