Synode vertagt Entscheidung zur bayerischen Bischofswahl erneut

Die Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern konnte sich auch in einer Nachtsitzung nicht auf ein Vorgehen bei der Bischofswahl einigen. Nun will man am Nachmittag klären, wie es weitergeht. Eventuell beginnt die Wahl ganz von vorn.