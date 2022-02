Synodaler Weg: Bistum Würzburg mahnt Reformen in Kirche an

In der Messe Frankfurt am Main beginnt am Donnerstag die inzwischen dritte Synodalversammlung. Drei Tage lang kommen die Delegierten des katholischen Reformprozesses "Synodaler Weg" zusammen, um über Strukturveränderungen zu diskutieren.

Deutsche katholische Kirche ringt um Reformen

Die Themenliste ist lang und kontrovers: Es geht um den Zugang für Frauen zu sakralen Ämtern, um Homosexualität, den Zölibat und um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

Was die sexuelle Orientierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der katholischen Kirche betrifft, pochen Vertreter des Bistums Würzburg auf spürbare Veränderungen – und wollen dies auch in Frankfurt entsprechend vor- und voranbringen.

Bistum Würzburg fordert Veränderung des Dienstrechts

So hat beispielsweise Jürgen Vorndran, der Generalvikar des Bistums Würzburg, im BR-Gespräch mit Blick auf die Versammlung in Frankfurt gesagt: "In diesem Zusammenhang werden wir uns dafür einsetzen, dass das Dienstrecht entsprechend geändert wird."

Nach dem bisherigen Dienstrecht sieht die katholische Kirche etwa eine eingetragene Lebenspartnerschaft als schwerwiegenden Loyalitätsverstoß an. Das hat bislang dazu geführt, dass viele Mitarbeitende der katholischen Kirche ihre sexuelle Orientierung geheim gehalten haben.

Generalvikar: "keinerlei Maßnahmen" für queeres Personal

Dann aber haben sich unter dem Stichwort #OutinChurch vergangene Woche bundesweit 125 kirchliche Mitarbeitende als queer geoutet – darunter auch zwei Priester aus Würzburg. Generalvikar Jürgen Vorndran hält es auch in Folge dieser Aktion für "höchst wahrscheinlich", dass das Dienstrecht jetzt geändert wird.

Mehr zum Thema: Katholische Kirche: Rigide Sexualmoral auf dem Prüfstand

Bei der Jahrespressekonferenz des Bistums sagte Vorndran: "Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums Würzburg, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, werden keinerlei Maßnahmen getroffen."

Missbrauchsgutachten: Würzburger Bischof fordert Aufarbeitung

Was die Synodalversammlung auch beschäftigen wird, ist das neue Missbrauchsgutachten aus dem Erzbistum München-Freising. Der Würzburger Bischof Franz Jung fordert eine intensive Aufarbeitung des Gutachtens. "Ich kann die Betroffenheit und den Ärger verstehen, es geht mir ganz ähnlich", so Bischof Jung im Gespräch mit dem BR. "Von daher sage ich: Wir müssen das aufarbeiten und uns dieser schuldhaften Thematik stellen."

230 Delegierte bei "Synodalem Weg"

Die katholische Kirche hat laut Bischof Jung aber trotzdem Zukunft. In der Jahrespressekonferenz des Bistums sagte er: "Mir ist bewusst, dass viele Mitchristen ihren weiteren Verbleib in der Kirche von der Frage abhängig machen, ob es wirklich eine erneuerte Gestalt der Kirche geben wird". Dafür wolle er sich beim Synodalen Weg einsetzen.

Neben Bischof Franz Jung wird auch der Würzburger Weihbischof Ulrich Boom bei der Synodalversammlung in Frankfurt vertreten sein. Unter den 230 Delegierten sind Bischöfe, Kleriker, kirchliche Mitarbeitende und Ehrenamtliche. Ursprünglich waren vier Versammlungen des Synodalen Wegs anberaumt. Weil die Beratungen aber mehr Zeit benötigen, wird es voraussichtlich im März 2023 noch eine fünfte Synodalversammlung geben.