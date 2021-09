Synodaler Weg: Bischof Oster übt Kritik mit Alternativtext

Ende September findet die nächste Vollversammlung des Reformprozesses der katholischen Kirche "Synodaler Weg" statt. Doch bereits jetzt zeigen sich tiefe Gräben in der katholischen Kirche in Deutschland. Die einzelnen Foren zu den Themen Macht, Zölibat, Sexualität und Frauen in Ämtern hatten unlängst Texte mit Positionen veröffentlicht, auf die sich die Mehrheit des Forums einigen konnte.

Konservative Minderheit kritisiert Debatte

Am Montag veröffentlichten der Passauer Bischof Stefan Oster und drei weitere Synodale aus dem Forum "Leben in gelingenden Beziehungen", das sich mit Sexualität und Partnerschaft befasst, einen Alternativtext, der in der Ausrichtung stark von der Mehrheitsmeinung abweicht.

Der Text wurde bereits im Mai 2020 verfasst, aber erst jetzt mit einem aktuellen Vorspann auf der neuen Seite "synodale-beitraege.de" veröffentlicht. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hatte in der vergangenen Woche diese Webseite gestartet, auf der "Alternativtexte" veröffentlicht werden können. Diese Seite soll wohl als Sprachrohr der konservativen Minderheit in der katholischen Kirche fungieren.

Genutzt hat sie Bischof Stefan Oster. Er kritisiert dort gemeinsam mit drei weiteren Autoren den Ablauf der Debatten und Abstimmungen im Forum und den dort mit großer Mehrheit verabschiedeten Grundtext. Der Begriff der Sünde im Bereich der Sexualität werde in der Beschlussvorlage weitgehend ausgeklammert.

Lernprozess in der Kirche, dass Argumente zählen

In ihrem eigenen, nun erstmals veröffentlichten Entwurf verweisen die vier Autoren auf eine unabhängig von der sexuellen Orientierung vorgegebene grundsätzliche Sündhaftigkeit des Menschen. Diese könne nur durch Gottes Barmherzigkeit geheilt werden. Fragen nach der Zulässigkeit von Empfängnisverhütung oder einem möglichen Segen für homosexuelle Paare werden in diesem Papier nicht ausdrücklich angesprochen. Dagegen fordert der von Oster kritisierte Text in diesen Punkten eine "Neuakzentuierung" der kirchlichen Lehre.

"Das was dort veröffentlicht wurde, haben wir ausführlich im Forum diskutiert und auch wertschätzend wahrgenommen. Es hat aber keine Mehrheit gefunden", sagt Marcus Schuck aus Würzburg dem BR. Er vertritt den Berufsverband der Pastoralreferenten beim Synodalen Weg und erkennt einen Lernprozess innerhalb der katholischen Kirche: "Ich merke, dass die Argumente zählen und nicht nur die Autorität, die durch Ämter versucht wird zu gewinnen. Es reicht heute nicht zu sagen, ich bin Bischof und deshalb wird es so gemacht", sagt Schuck und bemerkt, dass sich die Kräfteverhältnisse in der katholischen Kirche verschoben haben. "Lange Zeit war es so, dass Menschen die etwas ändern wollten, ausgebremst wurden und nicht durchgedrungen sind. Das hat sich geändert und das finde ich gut."

Verknüpfung von Sünde und Sexualität in der Kritik

"Aus meiner Sicht war es der Mehrheit im Synodalforum wichtig, wegzukommen von dieser engen Verknüpfung, die auch in diesem Papier gemacht wird, zwischen Sünde und Sexualität", erklärt Christian Gärtner vom Diözesanrat Eichstätt. Dabei sei von Oster und den drei Synodalen vergessen worden, dass es ganz viele Bereiche gebe, in denen Sünde vorkomme, wie bei Gewalttätigkeiten oder auch Hass, der sich in sozialen Medien entlädt. "Wir wollen deutlich machen, wenn es um Sexualität geht, kommt es in erster Linie darauf an, dass Sexualität dann gut ist, wenn sie in einer liebevollen, verantwortungsvollen Beziehung in Gleichberechtigung stattfindet", sagt Gärtner.

Missbrauchsverbrechen war Anlass für Synodalen Weg

Obwohl Schuck den Text des Forums unterstützt, nennt auch er einen Punkt, den er noch gerne stärker herausgearbeitet hätte. "Der Anlass des Synodalen Wegs sind ja die unsäglichen Missbrauchsverbrechen. Und als eine Ursache muss auch die Sexuallehre der katholischen Kirche benannt werden, mit der Menschen kleingehalten wurden", sagt Schuck und kritisiert den Missbrauch der kirchlichen Sexualmoral als "Machtinstrument".

Trotzdem zeigen Gärtner und Schuck Verständnis dafür, dass Bischof Stefan Oster und seine Mitstreiter weiter für ihre Überzeugungen kämpfen. "Ich denke, dass es kein Problem sein wird, weiter zusammenzuarbeiten. Der Text, der jetzt mehrheitlich im Forum verabschiedet worden ist, wird Ende September bei der Vollversammlung diskutiert und dann können alle Änderungswünsche anmelden, die dann abgestimmt werden", sagt Gärtner. Ein Reformvorschlag gilt dann als angenommen, wenn zwei Drittel der Versammlung und zwei Drittel der Bischöfe zugestimmt haben.