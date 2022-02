Synodaler Weg: Augsburgs Bischof betont Risiken für die Kirche

In fünf Jahren werde die katholische Kirche in Deutschland nicht mehr so aussehen wie jetzt – das ist das Fazit der Franziskaner-Schwester Dr. Katharina Ganz nach der dreitägigen Vollversammlung des Synodalen Wegs.

Im Gespräch mit der Bayern2-Regionalzeit sprach Ganz von einem "Meilenstein" und einem "bahnbrechenden Ereignis". Die promovierte Theologin ist Mitglied des Forums "Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche" und leitet als Generaloberin das Kloster Oberzell in Zell am Main.

Mit Skepsis begegnet den Formulierungen des Synodalen Wegs dagegen der Augsburger Bischof Bertram Meier. Die Atmosphäre sei zwar freundlich und respektvoll gewesen, so Meier. Jedoch sei zu spüren gewesen, dass in der Versammlung von Bischöfen und Laien unterschiedliche Kirchenwelten aufeinanderprallten.

Augsburgs Bischof Meier sieht sich in "doppelter Pflicht"

"Ich hätte mir bei den Beschlüssen und Voten mehr Differenzierung gewünscht", so der Bischof. Er sehe sich in einer doppelten Pflicht, nämlich einerseits möglichst viele Menschen in der Diözese Augsburg zusammenzubringen und andererseits im Netz der Weltkirche zu bleiben. "Vergessen wir die Weltkirche nicht", so Meier. Der in der Deutschen Bischofskonferenz für die Weltkirche zuständige Augsburger Bischof erklärte, für ihn sei dabei Papst Franziskus ein wichtiger Orientierungspunkt.

Meier will Diener der Einheit sein

"Das Pflichtzölibat ist kein Dogma", erklärte Bischof Meier. Er hoffe aber, dass der Synodale Weg die Kirche nicht neu erfinden wolle, sondern eine geistlich erneuerte Kirche fördere. "Damit die Menschen uns wieder glauben und Vertrauen", so Meier.

Man dürfe sich bei der Erneuerung nicht vergaloppieren. "Reformen mit der Brechstange" erteilte Meier eine Absage. Er erkenne aber schon jetzt zunehmend Vielfalt in seinem Bistum. So habe er als erster Augsburger Bischof bewusst darauf verzichtet, einen Kaplan als Sekretär zu ernennen. Stattdessen arbeitet eine Frau als Amtsleiterin im Bischofshaus.

Er erkenne an, dass es Reformbedarf gebe, erklärte Meier. Dafür brauche es aber Zeit. "In Jahrhunderten sollten wir dabei nicht denken, sonst trifft das Wort Gorbatschows zu: wer zu spät kommt, den bestraft das Leben", so der Augsburger Bischof.

Synodaler Weg mit Handlungsvorschlägen für katholische Kirche

Der Synodale Weg verabschiedete bei seiner dritten Versammlung konkrete Handlungsvorschläge: Große Zustimmung erhielt der Vorschlag, das katholische Kirchenvolk künftig an der Wahl des Diözesanbischofs zu beteiligen. Ein Laiengremium soll eingerichtet werden, das zusammen mit dem Domkapitel eine Liste geeigneter Bischofskandidaten für Rom erstellt. Große Zustimmung erlangte auch ein Grundsatzpapier zur Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kirche.