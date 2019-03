Für die Artenvielfalt kann jeder etwas tun

Die Botschaft des vom Bund Naturschutz organisierten Symposiums lautet: Für mehr Artenvielfalt kann fast jeder etwas tun.

Zielgruppe: Politiker, Privat-, Geschäftsleute

Ansprechpartner sind zum einen Kommunalpolitiker, die dafür sorgen können, dass zum Beispiel das Straßenbegleitgrün nicht zu häufig gemäht und gemulcht wird – und öffentliche Flächen schonend bewirtschaftet werden.

Genauso gibt es aber auch Tipps für Privatleute, die ihren eigenen Garten so gestalten können, dass Tiere und Pflanzen dort einen Platz haben. Mehr Unordnung wagen ist da ein Stichwort.

Wie legt man eine ökologisch wertvolle Hecke an? Wie eine Blumenwiese mit heimischen Arten? Dazu gibt es Workshops, genau wie für das "naturnahe Firmengelände", auf dem Insekten und Tiere Unterschlupf finden.

Landwirte sind besonders wichtig

Auch Bauern gehören zur Zielgruppe des Symposiums im Kultur- und Kongress-Forum heute und morgen in Altötting. Da sind zum Beispiel Feldhecken ein Thema. Wer die neu anlegen will, kann Zuschüsse bekommen. Und so eine Hecke hat durchaus Vorteile für den Landwirt: Der Windschutz zum Beispiel, gegen Erosion und gegen Sturmschäden bei Getreide. Es gibt auch nicht mehr Schädlinge auf den Felder, wenn daneben Hecken stehen, sagen Bauern aus eigener Erfahrung. Denn in der Hecke siedeln sich oft Raubvögel oder Wiesel an, die Mäuse fressen.

Das Symposium für mehr biologische Vielfalt im Landkreis Altötting findet im Kultur- und Kongress-Forum Altötting statt. Man kann dort auch spontan vorbeischauen.