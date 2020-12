Symbolisches Flüchtlingscamp vor Martinskirche in Fürth

Camping-Zelte und eine mobile Küche mit Feuerschale sind auf einer Wiese vor der evangelischen Kirche St. Martin in Fürth aufgebaut. Turnschuhe hängen auf einer Wäscheleine, Teddybären liegen neben Strampelhosen in einem Zelteingang. "Wir wollen zeigen, dass in den Flüchtlingslagern auf der Insel Lesbos auch Kinder unter erbärmlichen Bedingungen leben", sagt Pfarrer Kuno Hauck. Ein Flüchtlingslager wie in Griechenland, nur ohne Bewohner. Sogar ein Müllhaufen gehört zur Installation.

Kirchenvorstand unterstützt Idee des symbolischen Flüchtlingscamps

Das Schicksal von Flüchtlingen bewegt Pfarrer Kuno Hauck schon seit vielen Jahren. In einem Wohnwagen im Pfarrgarten hat er in den vergangenen Jahren mehreren Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt. Die Idee mit dem symbolischen Flüchtlingscamp hat der Kirchenvorstand fast einstimmig abgesegnet. "Die Zustände dort sind absolut unmenschlich", sagt Kirchenvorsteherin Anette Reichstein. "Ich finde wichtig, dass man darauf aufmerksam macht."

Film über das Lager Moria soll aufrütteln

In der Kirche läuft an den Nachmittagen ein Film über die Lage im griechischen Flüchtlingslager Moria in Dauerschleife. Ein junger Mann aus Afghanistan zeigt Bilder von sanitären Einrichtungen dort. Die Entscheidung, nach Europa zu flüchten, habe er bitter bereut, sagt er im Film. Die Szenen über das brennende Lager, unmenschliche Behandlung und bittere Not rütteln auf. Pfarrer Kuno Hauck weiß, dass das Gezeigte schwer zu ertragen ist. „"Für uns ist es wichtig, dass dieser Film wachrüttelt. Gerade in der Zeit vor Weihnachten ist es wichtig, auch das Schicksal anderer in den Blick zu nehmen, weg von der eigenen Nabelschau."

20 Prozent AfD-Wähler im Fürther Stadtteil rund um die Kirche

Im Stadtteil rund um die Fürther Kirche St. Martin ist der Anteil der AfD-Wähler relativ hoch. Es sind die Siedlungen, wo die Menschen sehr nah aufeinandersitzen, sagt Kirchenvorständin Anette Reichstein. "Diese Leute meinen, sie kommen zu kurz." Wegen des Flüchtlingscamps habe es mehrere Beschwerde-Anrufe gegeben. "Die Leute fühlen sich provoziert durch manche Aussagen", sagt Pfarrer Kuno Hauck. Immer wieder führt er längere Gespräche. "Manchmal macht es keinen Sinn zu diskutieren. Man muss hinhören, wo deren Sorgen sind", sagt der Pfarrer. "Ich glaube schon, dass Menschen ihre Meinung auch ändern können."

Manche Nachbarn wollen aber auch helfen

Doch es gibt auch Nachbarn, die anders denken und ihre Hilfe anbieten. Mehrfach sind Anrufe von Unterstützern bei der Fürther Kirchengemeinde eingegangen. Menschen wollten etwa Decken vorbeibringen. Doch die werden nicht gebraucht. In dem Flüchtlingscamp vor der Kirche St. Martin müssen keine Menschen leben. Es ist nur ein symbolisches Lager, das zum Nachdenken anregen soll.

Erbärmliche Zustände im Lager Moria

Im September war das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos bei einem Brand zerstört worden. Im Nachfolgelager sei die Lage schlimmer als in Moria zuvor, klagen Flüchtlinge heute. Es stünden lediglich Sommerzelte zur Verfügung, das Essen sei knapp, sanitäre Einrichtungen unzureichend. Zwar hat die EU Anfang Dezember versprochen, bis zum September 2021 ein neues Lager einzurichten. Doch bis dahin müssen mehr als 7.200 Flüchtlinge in dem provisorischen Lager ausharren. Lediglich 800 seien nach Deutschland gebracht worden. Mehr als 7.200 Menschen müssen in Zelten leben, wie sie vor der Kirche St. Martin in Fürth stehen. Auch mitten im Winter.