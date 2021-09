"Symbol für Aufschwung": Bahnhof Rehau fertig saniert

Nach rund anderthalb Jahren Umbau ist das historische Bahnhofsgebäude in Rehau im Landkreis Hof wiedereröffnet worden. Für die Umbaukosten von insgesamt 2,6 Millionen Euro erhält die Stadt Rehau rund 90 Prozent Fördergelder von Freistaat und EU.

Neuer Bahnhof in Rehau: Lademöglichkeiten für E-Bikes und E-Autos

Da Rehau ein gut frequentierter Halt an der Bahnstrecke von Hof nach Cheb (Tschechien) sei, sollte ein einladender Eingangsbereich in die Stadt geschaffen werden, erklärt Bürgermeister Michael Abraham (CSU) auf BR-Anfrage. So gibt es neben einem Terminal mit Informationen über die Region auch eine öffentliche Toilette, Sitzgelegenheiten sowie Abstell- und Lademöglichkeiten für E-Bikes und E-Autos.

Symbol für Aufschwung

Das Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1865 wurde komplett entkernt und soll nun für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt werden. "Mit einer Raumhöhe von zehn Metern ist es ein Multifunktionsraum, der durch seine Großzügigkeit besticht", so Bürgermeister Abraham. Das repräsentative Gebäude sei ein Symbol für den Aufschwung der oberfränkischen Kleinstadt, sagt Abraham.

Internationale Anbindung seit rund 150 Jahren

Der Anschluss an die internationale Bahnverbindungen vor rund 150 Jahren sei ausschlaggebend gewesen, dass zum Beispiel die örtlichen Viehhändler ihre Tiere in Industriezentren in Sachsen liefern konnten. Gleichzeitig kam per Zug Kohle nach Rehau. Dies sei wiederum die Voraussetzung für die Gründung einer ersten Porzellanfabrik gewesen, so der Rehauer Bürgermeister. Inzwischen halten Züge im 20-Minuten-Takt in der Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern.