SWM begrüßen Kompromiss der Kohlekommission

Spätestens im Jahr 2038 soll in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk stillgelegt werden. Von vielen Seiten gibt es Lob für den beschlossenen schrittweisen Ausstieg. Auch die Stadtwerke München begrüßen die Entscheidung der Kohlekommission.

Heizkraftwerk im Münchner Norden soll abgeschaltet werden

Der Ausstieg sei ein wichtiger Schritt, um die erneuerbaren Energien weiter voranzubringen, so die Stadtwerke München. In München hat ein Bürgerentscheid vor einem guten Jahr ergeben: Mit dem Heizkraftwerk Nord in Unterföhring soll in drei Jahren Schluss sein. Die Stadtwerke, die das Steinkohlekraftwerk betreiben, halten es aber für unwahrscheinlich, dass der Ausstieg bis dahin gelingt. Sie verweisen auf ihre Pflicht, die Stromversorgung zu gewährleisten.

Unterföhring will kein neues Ersatz-Gaskraftwerk

Erst im Januar hatte der Gemeinderat Unterföhring einstimmig einen Antrag abgelehnt, nach dem an dem Standort des Kraftwerks als Ersatz eine Gas- und Dampfturbinenanlage entstehen soll. Daraus wird nun also nichts. Außerdem steht noch die Entscheidung der Bundesnetzagentur aus, ob das Kraftwerk systemrelevant ist oder nicht. Falls ja, dürfen die Stadtwerke das Kraftwerk nämlich nicht vom Netz nehmen. Ansonsten gibt es in Oberbayern nur noch ein Steinkohlekraftwerk, und zwar in Zolling.