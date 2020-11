24.11.2020, 19:19 Uhr

Swipen, liken, matchen – Jobmesse goes digital

Die Nürnberger Jobmesse "akademika" findet in diesem Jahr digital statt. Dabei nutzt sie eine Swiping-App, ähnlich der Datingplattform Tinder. Bewerber und Arbeitgeber wischen sich durch die Profile – geben beide ein Like, heißt es: "It's a match!"