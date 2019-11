Swinger-Abend, Unterwassermusik: Kuriose Ideen fürs Volksbad

Im Vorfeld der Sanierung des historischen Volksbads hat die Stadt Nürnberg die Bürger aufgerufen, sich online an den Planungen zu beteiligen. Jetzt liegt die Wunschliste vor. Sie wird in den nächsten Tagen mit dem Planungsteam erörtert.

Sprungbrett und ein Bereich für Kleinkinder

Die Wunschliste, die auf einer eigenen Internet-Seite veröffentlicht wurde, ist lang. So werden der Einbau eines Sprungbretts, ein Kleinkinderbereich, ausreichend Ablageflächen und ein Becken für schnelle Sportschwimmer gefordert. Bei vielen Details haben die Planer bereits jetzt zugesagt, dass sie im sanierten Volksbad realisiert werden können.

Solebecken mit Unterwassermusik

Viele Wünsche gibt es auch zum geplanten Wellness- und Sauna-Bereich. Hier regen die künftigen Nutzer an, dass es unterschiedliche Erlebnis-Saunen, einen Außenbereich auf dem Dach und ein Solebecken mit Unterwassermusik geben solle. Viele dieser Vorschläge seien in der Prüfung, sagte Volksbad-Sprecher Christian Pröbiuß dem Bayerischen Rundfunk.

Exotische Vorschläge wurden nicht gelöscht

Es gebe aber auch exotische Vorschläge, die nicht realisiert würden. Pröbiuß spielt damit zum Beispiel auf Wünsche nach einem Swinger- und FKK-Abend an. "Wir haben das nicht gelöscht, weil wir transparent zeigen möchten, dass jeder Wunsch in die Liste aufgenommen wird", so Pröbiuß.